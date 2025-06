Chameneí: Irán nebude mať s vládcami Izraela žiadne zľutovanie

Teherán 18. júna (TASR) - Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v stredu vyhlásil, že jeho krajina nebude mať žiadne zľutovanie s predstaviteľmi Izraela. Jeho vyjadrenia prišli len niekoľko hodín po tom, čo americký prezident Donald Trump požiadal Teherán, aby sa „bezpodmienečne vzdal“. TASR informuje podľa agentúry AFP.



„Teroristickému sionistickému režimu musíme dať ráznu odpoveď. Sionistom nepreukážeme žiadne zľutovanie,“ napísal Chameneí na platforme X.



Izrael v noci na piatok spustil vlnu útokov naprieč Iránom, pričom jeho cieľom je údajne zabrániť Teheránu získať jadrovú zbraň. Irán obvinenie z jej vývoja odmieta a na izraelské útoky reagoval odvetnými údermi.



Trump v utorok od islamskej republiky požadoval „bezpodmienečnú kapituláciu“ a podotkol, že Spojené štáty by Chameneího mohli poľahky zavraždiť, pripomína AFP.



Izraelský web i24 s odvolaním sa na exilový spravodajský portál Iran International ešte v pondelok napísal, že najvyšší iránsky vodca Alí Chameneí sa po spustení izraelských útokov uchýlil do podzemného bunkra na severe Teheránu. V bunkri je údajne aj so svojou rodinou.



Družicová spravodajská stanica Iran International tiež údajne získala informácie, že Chameneího blízki spolupracovníci rokujú s ruskými predstaviteľmi o vytvorení podmienok pre odchod ajatolláha a jeho rodiny z Iránu, ak sa situácia ešte zhorší. Z Moskvy údajne dostali prísľub, že v prípade eskalácie pomôže Chameneímu a jeho rodine s únikom cez bezpečný koridor.