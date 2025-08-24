< sekcia Zahraničie
Chameneí: Irán nebude poslúchať americké požiadavky
Autor TASR
Teherán 24. augusta (TASR) - Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v nedeľu vyzval na vytvorenie zjednotenej národnej fronty, ktorá by čelila „snahám Spojených štátov podmaniť si Iránsku islamskú republiku“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Chameneí sa tak vyjadril v teheránskej mešite dva mesiace po ukončení bojov medzi Iránom a Izraelom, do ktorých sa nakrátko zapojili aj Spojené štáty. Útoky Izraela a USA vtedy cielili najmä na kľúčové jadrové zariadenia v Iráne, no podľa duchovného vodcu bolo ich cieľom destabilizovať islamskú republiku.
Podľa jeho slov sa „deň po začiatku konfliktu s Izraelom americkí agenti stretli v Európe, aby prediskutovali, kto by mal vládnuť Iránu po islamskej republike“. Chameneí uviedol, že cieľom Spojených štátov bolo prinútiť Irán „byť poslušný“.
„Iránsky národ, ktorý pevne stál po boku ozbrojených síl, vlády a systému, zasadil svojim nepriateľom silnú ranu,“ povedal Chameneí a dodal, že zahraničné mocnosti podľa neho v Iráne podnecujú vnútorné rozkoly.
„Dnes je krajina vďaka Bohu zjednotená. Existujú rozdiely v názoroch, ale keď ide o obranu systému, obranu krajiny a postavenie sa proti nepriateľovi, ľudia sú zjednotení,“ uzavrel.
Agentúra AFP pripomína, že vzťahy medzi Teheránom a Washingtonom boli dobré až do iránskej islamskej revolúcie v roku 1979 a následnej krízy s rukojemníkmi na americkom veľvyslanectve. Spojené štáty odvtedy uvalil na Irán viacero sérií sankcií, naposledy v súvislosti s jeho jadrovým programom.
V utorok sa uskutočnia rokovania medzi Iránom a štátmi skupiny E3 (Británia, Francúzsko a Nemecko) o iránskom jadrovom programe na úrovni námestníkov ministrov zahraničných vecí.
