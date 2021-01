Chameneí: Irán netrvá na návrate USA k jadrovej dohode

Teherán 8. januára (TASR) - Irán netrvá na tom, aby sa Spojené štáty vrátili k jadrovej dohode z roku 2015. Žiada predovšetkým zrušenie sankcií, ktoré na Teherán uvalila vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa. V piatok to uviedol najvyšší iránsky vodca ajatolláh Alí Chameneí, ktorého citovala agentúra AFP.



Podľa Chameneího nejde o to, "či sa USA k dohode vrátia alebo nie... Neponáhľame sa a netrváme na ich návrate. Požadujeme zrušenie sankcií".



Spomínanú dohodu, oficiálne nazvanú Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA), Irán podpísal so svetovými mocnosťami vrátane USA. Teherán sa vtedy zaviazal obmedziť svoj jadrový program výmenou za zrušenie sankcií. Za Spojené štáty dohodu vyrokovala vláda vtedajšieho prezidenta Baracka Obamu.



Trumpova vláda od dohody jednostranne odstúpila v roku 2018 a opäť zaradila Irán na sankčný zoznam.



Teherán následne začal porušovať niektoré záväzky vyplývajúce zo spomínanej zmluvy, hoci od nej oficiálne neodstúpil. Začal napríklad obohacovať urán na úroveň 20 percent, pričom JCPOA stanovuje maximálnu úroveň na 3,67 percenta.



Novozvolený americký prezident Joe Biden, ktorý do úradu nastúpi 20. januára, v minulosti uviedol, že je ochotný sa k jadrovej zmluve s Teheránom vrátiť.