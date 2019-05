Chameneí: Iránska mládež bude svedkom zániku Izraela

Napätie medzi Iránom a Spojenými štátmi vzrástlo po tom, ako Washington vyslal na Blízky východ ďalšie vojenské sily.

Ženeva 23. mája (TASR) - Iránska mládež bude svedkom zániku Izraela a americkej civilizácie, vyhlásil v stredu iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí.



"Vy mladí ľudia by ste mali byť ubezpečení, že budete svedkami zániku nepriateľov ľudstva - zdegenerovanej americkej civilizácie a Izraela," povedal Chameneí na stretnutí so študentmi, informovala vo štvrtok agentúra Reuters. Ajatolláh k svojmu komentáru nepridal nijaké ďalšie detaily.



Napätie medzi Iránom a Spojenými štátmi vzrástlo po tom, ako Washington vyslal na Blízky východ ďalšie vojenské sily, a to vrátane lietadlovej lode, strategických bombardérov B-52 a raketových systémov Patriot. Išlo o varovanie adresované Iránu, aby neohrozoval amerických vojakov a záujmy USA v danom regióne.



Chameneí minulý týždeň vyhlásil, že k vojne medzi Iránom a USA nedôjde. Ajatolláh sa zároveň vo svojich stredajších komentároch dištancoval od jadrovej dohody z roku 2015. "Spôsob, akým bola dosiahnutá, vo mne nevzbudilo mnoho dôvery. Opakovane sme upozorňovali prezidenta i ministra zahraničných vecí," uviedol.



Iránsky prezident Hasan Rúhání a šéf iránskej diplomacie Mohammad Džavád Zaríf boli hlavnými zástancami jadrovej dohody v rámci politického systému islamskej republiky.



Americký prezident Donald Trump odstúpil od jadrovej dohody minulý rok a opätovne zaviedol voči Iránu sankcie, tvrdiac, že dohoda neriešila program vývoja balistických striel Iránu a jeho "zhubný" vplyv v blízkovýchodnom regióne.



Teherán pred dvoma týždňami upovedomil zvyšných signatárov dohody - Britániu, Čínu, Francúzsko, Nemecko a Rusko -, že pozastaví niektoré záväzky vyplývajúce z dohody.