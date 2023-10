Iránsky vodca Chameneí: Izrael musí zastaviť genocídu Palestínčanov

Dubaj 17. októbra (TASR) - Najvyšší iránsky vodca ajatolláh Alí Chameneí vyhlásil, že izraelská "genocída" Palestínčanov v pásme Gazy sa musí "okamžite" zastaviť. Deň pred plánovanou návštevou amerického prezidenta Joea Bidena v Izraeli o tom informovala v utorok iránska štátna televízia. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



Izrael je rozhodnutý zničiť Teheránom podporované islamistické hnutie Hamas po nečakanom útoku teroristov v sobotu 7. októbra. Militanti z pásma Gazy vtrhli do Izraela, pričom zabili 1300 ľudí, prevažne civilistov. Išlo o najsmrtonosnejší deň v 75-ročnej histórii Izraela.



"Nikto nemôže čeliť moslimom a silám odporu, ak zločiny sionistického režimu voči Palestínčanom budú pokračovať. Bombardovanie Gazy sa musí okamžite zastaviť," povedal Chameneí skupine študentov v Teheráne. "Svet je svedkom genocídy sionistického režimu na Palestínčanoch v Gaze," povedal za skandovania davu "Smrť Izraelu".



Podpora palestínskych záležitostí je od iránskej revolúcie v roku 1979 jedným z pilierov islamskej šiitskej republiky. Teherán odmieta uznať suverenitu Izraela a dlhodobo najmä dodávkami zbraní podnecuje násilie Hamasu. Oficiálne však tvrdí, že mu poskytuje iba morálnu a finančnú podporu.



"Musíme reagovať na to, čo sa deje v Gaze," povedal Chameneí.



Izrael v odvete na útok Hamasu zasiahol pásmo Gazy leteckými útokmi, pri ktorých zahynulo viac ako 2800 Palestínčanov a vyhnal z domovov približne polovicu z 2,3 milióna tamojších obyvateľov. Zastavil tiež dodávky potravín, paliva a liekov do pásma Gazy z Izraela.



Nemecký kancelár Olaf Scholz v utorok varoval Irán a libanonské militantné hnutie Hizballáh, aby nezasahovali do konfliktu medzi Izraelom a Hamasom.