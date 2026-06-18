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Chameneí memorandum s USA schválil napriek odlišnému názoru
Viac podrobností neposkytol.
Autor TASR
Teherán 18. júna (TASR) - Najvyšší vodca Iránu Modžtabá Chameneí vo štvrtok oznámil, že schválil memorandum o porozumení so Spojenými štátmi, hoci mal na veci „odlišný názor“. Viac podrobností však neposkytol, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.
„V zásade som mal odlišný názor, ale udelil som svoj súhlas na základe záväzku, ktorý mi ctený (iránsky) prezident ako predseda Najvyššej rady národnej bezpečnosti dal v mene seba a ostatných členov, že bude chrániť práva iránskeho národa a Odporového frontu,“ uviedol Chameneí v písomnom vyjadrení prečítanom v štátnej televízii.
Memorandum podpísal iránsky prezident Masúd Pezeškiján v stredu, rovnako jeho americký náprotivok Donald Trump. Tento 14-bodový dokument otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode medzi krajinami.
Podľa vyjadrenia Chameneího prevzal Pezeškiján zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby tento dokument chránil záujmy Teheránu a zaviazal sa, že neustúpi, ak Washington predloží neprimerané požiadavky.
Chameneí vo vyhlásení dodal, že budúce rokovania so Spojenými štátmi sa budú konať priamo, no nebudú znamenať prijatie „postoja nepriateľa“.
Najvyšší vodca Iránu sa na verejnosti neukázal od svojho marcového nástupu do úradu. Funkciu prebral po svojom otcovi, ajatolláhovi Alímu Chameneímu, ktorý zahynul 28. februára v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán. On sám bol pri tomto útoku pravdepodobne vážne zranený, ale informácie o tom sa rozchádzajú a oficiálne neboli doteraz potvrdené.
„V zásade som mal odlišný názor, ale udelil som svoj súhlas na základe záväzku, ktorý mi ctený (iránsky) prezident ako predseda Najvyššej rady národnej bezpečnosti dal v mene seba a ostatných členov, že bude chrániť práva iránskeho národa a Odporového frontu,“ uviedol Chameneí v písomnom vyjadrení prečítanom v štátnej televízii.
Memorandum podpísal iránsky prezident Masúd Pezeškiján v stredu, rovnako jeho americký náprotivok Donald Trump. Tento 14-bodový dokument otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode medzi krajinami.
Podľa vyjadrenia Chameneího prevzal Pezeškiján zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby tento dokument chránil záujmy Teheránu a zaviazal sa, že neustúpi, ak Washington predloží neprimerané požiadavky.
Chameneí vo vyhlásení dodal, že budúce rokovania so Spojenými štátmi sa budú konať priamo, no nebudú znamenať prijatie „postoja nepriateľa“.
Najvyšší vodca Iránu sa na verejnosti neukázal od svojho marcového nástupu do úradu. Funkciu prebral po svojom otcovi, ajatolláhovi Alímu Chameneímu, ktorý zahynul 28. februára v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán. On sám bol pri tomto útoku pravdepodobne vážne zranený, ale informácie o tom sa rozchádzajú a oficiálne neboli doteraz potvrdené.