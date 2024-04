Chameneí nepriamo priznal, že útok na Izrael zasiahol len málo cieľov

Teherán 21. apríla (TASR) – Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí odmietol v nedeľu diskusie o tom, či Teherán pri svojom bezprecedentnom dronovom a raketovom útoku na Izrael niečo zasiahol. Nepriamo tak priznal, že napriek rozsahu tohto úderu sa len málo striel dostalo k cieľu. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.



Chameneí na stretnutí s predstaviteľmi ozbrojených síl a polície hovoril o ich "nedávnych úspechoch", nespomenul však údajný izraelský odvetný útok z piatka v stredoiránskom meste Isfahán.



Analytici sa domnievajú, že Irán a Izrael, regionálni úhlavní nepriatelia vedúci už roky tieňovú vojnu, sa po sérii vzájomných útokov snažia zmierniť napätie. To sa zvýšilo v celom regióne v čase pokračujúcej vojny Izraela proti hnutiu Hamas v Pásme Gazy.



"Debaty druhej strany o tom, koľko striel bolo odpálených, koľko ich zasiahlo cieľ a koľko nie, sú len druhoradé," povedal Chameneí vo vyjadreniach odvysielaných štátnou televíziou. "Hlavnou otázkou je vzostup Iránu a vôle iránskej armády na dôležitej medzinárodnej scéne. To je to, na čom záleží," vyhlásil.



Irán 13. apríla vypustil stovky dronov, balistických rakiet a riadených striel na Izrael, drvivú väčšinu z nich však zostrelila izraelská protivzdušná armáda a stíhačky za podpory USA, Británie a Jordánska.



Satelitné zábery, ktoré v sobotu analyzovala AP, ukazujú, že iránsky útok spôsobil len menej závažné škody na leteckej základni Nevatim v južnom Izraeli.



Irán úderom reagoval na predpokladaný izraelský útok na budovu iránskeho konzulátu v sýrskom Damasku z 1. apríla, pri ktorom zahynuli aj dvaja generáli iránskych Revolučných gárd.