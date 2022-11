Chameneí obviňuje USA z manipulácie Iráncov prostredníctvom protestov

Teherán 2. novembra (TASR) - Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v stredu obvinil Spojené štáty z úsilia manipulovať ľudí prostredníctvom podpory protestov, ktoré v Iráne prepukli po smrti Kurdky Mahsy Amíníovej 16. septembra. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Amíníovú tri dni predtým v Teheráne zatkla mravnostná polícia za údajné porušenie pravidiel obliekania. V celej krajine sa od jej smrti uskutočňujú protesty.



Ministerstvo informácií a bezpečnosti Iránu (VEVAK) a Iránske revolučné gardy minulý týždeň v spoločnom vyhlásení obvinili USA zo spolčovania sa so svojimi spojencami s cieľom vyvolať v Iráne verejné nepokoje.



"Správa spravodajských služieb potvrdzuje, že nepriateľ určil plán pre Teherán a veľké i malé mestá v krajine," povedal Chameneí. Jeho vyjadrenie sa podľa AFP vzťahuje na Spojené štáty.



Plánom a cieľom USA je podľa Chameneího dosiahnuť, aby ich obyvatelia Iránu nasledovali a aby sa názory Iráncov stotožnili s názormi britských a amerických lídrov.



Protestné hnutie v Iráne, ktoré reaguje na smrť Amíníovej, sa šíri do škôl. Dievčatá si snímajú hidžáb a skandujú pokriky namierené voči vláde, píše AFP s odvolaním sa na videozáznamy.



Chameneí povedal, že dôvodom účasti mladistvých a dospievajúcich na protestoch je nadšenie a emócie, a tieto osoby v skutočnosti nechápu, čo sa deje. "To, na čom záleží, sú hlavní organizátori, ktorí konajú v pozadí s plánom," dodal.



Od vypuknutia protestov boli v Iráne zatknuté desiatky ľudí, prevažne demonštrantov, ale aj príslušníkov bezpečnostných zložiek. Stovky ďalších osôb boli zatknuté.