Chameneí odmietol Trumpove tvrdenia o zničení jadrových kapacít Iránu

Na snímke Alí Chameneí. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 20. októbra (TASR) - Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v pondelok odmietol návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa na obnovenie rokovaní a poprel tiež jeho tvrdenie, že Spojené štáty počas júnového útoku zničili jadrové kapacity Iránu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Trump tvrdí, že je vyjednávač, ale ak je dohoda sprevádzaná nátlakom a jej výsledok je vopred daný, nejde o dohodu, ale skôr o... šikanovanie,“ povedal podľa štátnych médií duchovný vodca.

Americký líder minulý týždeň v prejave v izraelskom parlamente vyhlásil, že by bolo skvelé, keby Washington mohol vyjednať „mierovú dohodu“ s Teheránom.

„Americký prezident hrdo hovorí, že (USA) bombardovali a zničili iránsky jadrový priemysel... snívajte ďalej!“ uviedol Chameneí. „Čo má Amerika spoločné s tým, či Irán má alebo nemá jadrové zariadenia? Tieto zásahy sú nevhodné, nesprávne a nátlakové,“ dodal.

USA zaútočili 22. júna na trojicu iránskych jadrových zariadení - Fordó, Isfahán a Natanz - a jednorazovým bombardovaním sa zapojili do 12 dní trvajúcej vojny medzi Izraelom a Iránom s deklarovaným cieľom zabrániť Teheránu vyvinúť jadrovú zbraň. To Irán opakovane popiera a tvrdí, že jeho jadrový program slúži výlučne na civilné účely.

Americké údery podľa Washingtonu vrátili iránsky jadrový program o niekoľko rokov späť a Trump tvrdil, že zariadenia boli úplne zničené.

Stanica NBC News v polovici júla s odvolaním sa na bývalých a súčasných amerických vládnych predstaviteľov informovala, že zničená bola len jedna z troch zasiahnutých lokalít - zariadenie na obohacovanie uránu Fordó. Isfahán a Natanz zostali podľa oboznámených zdrojov zväčša nepoškodené a potenciálne schopné obnoviť prevádzku v priebehu niekoľkých mesiacov.

Pred júnovým konfliktom viedol Teherán s Washingtonom päť kôl nepriamych rokovaní o iránskom jadrovom programe, pripomína Reuters.
