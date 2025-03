Chameneí po Trumpových hrozbách ostro odsúdil šikanátorské taktiky

Teherán 8. marec (TASR) – Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v sobotu ostro kritizoval postup, ktorý opísal ako šikanátorské taktiky. Urobil tak deň po tom, ako prezident USA Donald Trump pohrozil vojenským zásahom proti Iránu. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Niektoré šikanátorské vlády, a tu skutočne nepoznám žiadne priliehavejšie označenie niektorých zahraničných predstaviteľov ako šikanátori, trvajú na rokovaniach. No cieľom ich rokovaní nie je riešenie problémov, ale dominancia," vyhlásil Chameneí v sobotu počas stretnutia s politickými predstaviteľmi krajiny.



Americký prezident Donald Trump poslal iránskej vláde list, v ktorom navrhuje nové rokovania o jadrovom programe Iránu. V liste vyjadril nádej, že Teherán bude rokovať, v opačnom prípade by USA museli vojensky zasiahnuť, čo by bola pre Irán „hrozná vec“, povedal Trump v rozhovore pre americkú televíznu stanicu Fox Business odvysielanom v piatok.



Na otázku, či poslal list iránskemu najvyššiemu duchovnému vodcovi ajatolláhovi Alímu Chameneímu, Trump odpovedal "áno".



Počas prvého Trumpovho funkčného obdobia Spojené štáty v roku 2018 jednostranne odstúpili od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom a na krajinu opätovne uvalili sankcie. Irán následne postupne odstúpil od svojich záväzkov vyplývajúcich z dohody z roku 2015.



Trump a Izrael kritizovali jadrovú dohodu ako neadekvátnu. Irán sa v nej výmenou za zrušenie sankcií zaviazal k obmedzeniu svojho jadrového programu. Diplomatické snahy o oživenie jadrovej dohody zatiaľ nepriniesli žiadne konkrétne výsledky.