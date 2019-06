Chameneí povedal Abemu, že nechce jadrové zbrane

Japonsko - kľúčový spojenec USA s tradične dobrými vzťahmi s Iránom - dúfa, že bude môcť sprostredkovať komunikáciu medzi Washingtonom a Teheránom.

Teherán 13. júna (TASR) - Teherán nebude v žiadnom prípade rokovať so Spojenými štátmi, uviedol vo štvrtok iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. Vyjadril sa tak počas stretnutia s japonským premiérom Šinzóom Abem, ktorý pricestoval do Teheránu, aby sa pokúsil zmierniť eskalujúce napätie medzi USA a Iránom a sprostredkoval dialóg medzi nimi.



Chameneí tiež Abeho uistil, že Irán nemá v úmysle vyrobiť alebo použiť jadrové zbrane.



"Nemyslím si, že Trump (prezident USA Donald Trump) si zaslúži akúkoľvek výmenu správ a nemám od neho žiadnu odpoveď a nedávam žiadnu odpoveď ani ja jemu," povedal na rokovaní iránsky duchovný vodca, ktorého slová citovala Chameneího oficiálna web stránka.



Agentúra AP komentovala, že Chameneího vyhlásenia môžu indikovať, že Abeho návšteva nemusela byť úspešnou.



Pokiaľ ide otázku jadrového programu Teheránu, japonský premiér po stretnutí s iránskym vodcom pred novinármi vyhlásil: "Najvyšší duchovný Chameneí povedal, že táto krajina nevyrobí a nemala by vyrobiť, držať alebo použiť jadrové zbrane a že nemá žiadny takýto zámer."



Agentúra Reuters pripomenula, že Abe bol vôbec prvým japonským premiérom, ktorý rokoval s iránskym duchovným vodcom.



Japonsko - kľúčový spojenec USA s tradične dobrými vzťahmi s Iránom - dúfa, že bude môcť sprostredkovať komunikáciu medzi Washingtonom a Teheránom.



V čase, keď sa prudko zhoršujú vzťahy medzi Iránom a významným spojencom Japonska Spojenými štátmi, sa Abe ponúkol, že bude sprostredkovateľom dialógu, a to priamym rokovaním s predstaviteľmi Iránu.



Abe vyzval ešte v stredu počas oficiálnej návštevy Iránu Teherán, aby zohrával "konštruktívnu úlohu" pri posilňovaní mieru na Blízkom východe, a varoval pred hrozbou "neúmyselného vypuknutia konfliktu" v regióne.



"Je nevyhnutné, aby Irán zohrával konštruktívnu úlohu v budovaní mieru a stability na Blízkom východe," vyhlásil Abe počas spoločnej tlačovej konferencie s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním.



Dodal však tiež, že narastajúce napätie vo vzťahoch Teheránu s Washingtonom by mohlo viesť k "neúmyselnému vypuknutiu konfliktu".



Japonsko a Irán si zachovávajú dobré vzťahy, keďže na nerastné suroviny chudobné Japonsko je do veľkej miery závislé od dovozu ropy z Blízkeho východu, hoci iránska ropa tvorila vlani iba 5,3 percenta jeho celkového importu.



Iránski a americkí lídri sa dostávajú do sporov od zvolenia Donalda Trumpa do úradu prezidenta USA v roku 2016. Trump stiahol Spojené štáty z jadrovej dohody podpísanej v roku 2015 medzi Iránom a svetovými mocnosťami, pričom zároveň opätovne uvalil na Teherán ekonomické sankcie.



Teherán v máji oznámil čiastočné odstúpenie od multilaterálnej dohody o jadrovom programe.



Obavy z možného vojenského konfliktu vzrástli po tom, ako USA vyslali do oblasti Perzského zálivu lietadlovú loď s útočnou skupinou ďalších plavidiel, ako aj strategické bombardéry a raketové systémy.