Chameneí prisľúbil odvetu za útoky proti Iránu a jeho spojencom

Teherán 2. novembra (TASR) - Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v sobotu prisľúbil odvetu Izraelu a Spojeným štátom za ich útoky namierené proti Teheránu a skupinám, ktoré v regióne podporuje. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



"Nepriatelia, či už sionistický režim alebo USA, by mali vedieť, že zaručene dostanú zničujúcu odpoveď na to, čo robia proti Iránu a odbojovému frontu," povedal 85-ročný Chameneí odkazujúc na iránom podporované hnutia jemenských povstalcov húsíov, libanonského Hizballáhu a palestínskeho Hamasu.



Regionálne napätie sa zvýšilo od vypuknutia vojny medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy v októbri minulého roka, do ktorej sa zapojili jednotlivé hnutia i ďalšie skupiny z Iraku a Sýrie.



Izraelská armáda 26. októbra uskutočnila nálety na vojenské objekty v Iráne v reakcii na útok Teheránu na Izrael z 1. októbra, pripomína AFP. Pri útoku zahynuli najmenej štyria vojaci a došlo aj k "obmedzeným škodám" na niekoľkých radarových systémoch. Iránske médiá doplnili, že zahynul aj jeden civilista.



Americké ministerstvo obrany v sobotu zároveň informovalo, že Spojené štáty posilnia svoju prítomnosť na Blízkom východe a nasadia tam ďalšie torpédoborce, batérie protivzdušnej obrany schopné ničiť balistické strely a bombardéry B-52 s dlhým doletom. Tento krok má slúžiť ako varovanie Iránu, ktorý si s Izraelom vymieňa vzájomné útoky.