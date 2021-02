Chameneí:Prv než sa USA vrátia k jadrovej dohode, musia zrušiť sankcie

Teherán 7. februára (TASR) - Spojené štáty musia zrušiť všetky sankcie, ak chcú, aby sa Irán vrátil k jadrovej dohode so západnými mocnosťami, povedal v nedeľu najvyšší iránsky vodca ajatolláh Alí Chameneí.



Jeho prejav k veliteľom vzdušných síl vysielala iránska štátna televízia, píše agentúra AFP.



Podľa agentúry AP ide o Chameneího prvé televíznymi kamerami zachytené vystúpenie od inaugurácie nového amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý sa už nechal počuť, že k uvedenej dohode chce znova pristúpiť.



"Ak Amerika chce, aby Irán začal znova plniť svoje záväzky, musí kompletne zrušiť všetky sankcie, a nie iba slovami alebo na papieri, ale naozaj. A potom aj my - keď si to overíme a uvidíme, že tie sankcie sú zrušené korektne - sa k svojim záväzkom vrátime," povedal Chameneí.



Jadrová dohoda z roku 2015, známa aj pod názvom Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA), zaväzuje Teherán, aby výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity. Okrem USA ju vtedy podpísali Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko a Rusko.



Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa však od tejto zmluvy v roku 2018 jednostranne odstúpili a na Irán opätovne uvalili sériu sankcií. Teherán na to následne reagoval niekoľkonásobným porušením jadrovej dohody.