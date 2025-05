Chameneí: Rozhovory Iránu s USA zrejme nepovedú k žiadnemu výsledku

Teherán 20. mája (TASR) - Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chemeneí v utorok uviedol, že rokovania Iránu a Spojených štátov o jadrovom programe Teheránu pravdepodobne neprinesú žiadne výsledky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Nemyslíme si, že to povedie k nejakému výsledku. Nevieme, čo sa stane,“ vyhlásil. Popieranie práva Iránu na obohacovanie uránu je podľa neho „veľká chyba“.



Osobitný vyslanec Spojených štátov pre Blízky východ Steve Witkoff v nedeľu uviedol, že prípadná dohoda medzi Iránom a USA musí zahŕňať súhlas o zdržaní sa obohacovania uránu zo strany Teheránu. Západ a USA dlhodobo obviňujú Irán, že sa snaží získať jadrovú bombu, čo však Teherán popiera.



Irán trvá na tom, že o otázke obohacovania uránu nebude vyjednávať. So Spojenými štátmi viedol od 12. apríla štyri kolá nepriamych rokovaní sprostredkovanými Ománom, ktorými chce Washington docieliť dosiahnutie novej jadrovej dohody s Teheránom. Z tej predchádzajúcej z roku 2015 USA vystúpili o tri roky neskôr a Irán jej podmienky prestal postupne plniť.



Obe strany sa podľa AFP na poslednom rokovaní z 11. mája dohodli, že uskutočnia ďalšie kolo rozhovorov.



Irán v súčasnosti obohacuje urán na 60 percent čistoty, čo značne presahuje limit 3,67 percent stanovený dohodou z roku 2015. Na vývoj jadrovej zbrane je potrebný urán obohatený na 90 percent.



„Ak majú Spojené štáty záujem zabezpečiť, aby Irán nemal jadrové zbrane, dohoda je na dosah a sme pripravení na seriózny rozhovor, aby sme dosiahli riešenie, ktoré navždy zaručí tento výsledok,“ uviedol v nedeľu na sieti X iránsky minister zahraničných vecí a hlavný vyjednávač Abbás Arákčí. Dodal, že Irán bude pokračovať s obohacovaním uránu „s dohodou, alebo bez nej“.



Americký prezident Donald Trump sa od januárového návratu do Bieleho domu usiluje dosiahnuť novú dohodu s Iránom, naďalej však pokračuje vo svojej „politike maximálneho tlaku“. V uplynulých dňoch varoval, že ak Iránci rýchlo nepristúpia k dohode, „stane sa niečo zlé“.