Chameneí: Trumpova administratíva nie je hodná spolupráce s Iránom
Autor TASR
Teherán 27. novembra (TASR) - Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí vo štvrtok vyhlásil, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa „nie je hodná“ kontaktu alebo spolupráce s Iránskou islamskou republikou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Takáto vláda (USA) nie je hodná toho, aby sa s ňou vláda, akou je Islamská republika, zaoberala alebo s ňou spolupracovala,“ povedal Chameneí v televíznom prejave.
Svoje vyhlásenie predniesol pri príležitosti štátneho sviatku venovaného jednotkám polovojenských síl Basídž podliehajúcim Revolučným gardám (IRGC).
Chameneí dodal, že USA a Izrael „nedosiahli žiadne ciele“ počas júnovej 12-dňovej vojny medzi Izraelom a Iránom.
Izrael vtedy spustil proti Iránu bezprecedentnú bombardovaciu kampaň, čím vyvolal vojnu. Následne sa do nej zapojili aj Spojené štáty, ktoré útočili na kľúčové iránske jadrové zariadenia, pripomína AFP.
Izraelský útok vyvolal iránsku odvetu v podobe raketových a dronových útokov a narušil rokovania o jadrových zbraniach medzi Teheránom a Washingtonom. Od 24. júna platí medzi Iránom a Izraelom prímerie.
Chameneí predtým povedal, že cieľom izraelských útokov bolo oslabiť Irán, zasiať „nepokoj a vyhnať ľudí do ulíc, aby zvrhli systém“. Vo svojom štvrtkovom prejave pochválil „verejnú jednotu“ Iránu počas vojny a dodal, že „aj tí, ktorí mali so systémom nezhody, ho podporili“. Táto jednota, povedal, „musí byť zachovaná a ocenená“.
Od vojny Trump tvrdil, že útoky USA zničili iránsky jadrový program, no celý rozsah škôd zostáva aj naďalej neznámy. Pentagón uviedol, že útoky oneskorili iránsky jadrový program o jeden až dva roky, čo je v rozpore s pôvodnou utajovanou správou amerických spravodajských služieb, podľa ktorej sa program oneskoril len o niekoľko mesiacov.
Chameneí už v minulosti odmietol Trumpove tvrdenia, že iránsky jadrový program bol zničený, a povedal mu, aby „ďalej sníval“.
