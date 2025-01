Chameneí tvrdí, že Pásmo Gazy zrazilo Izrael na kolená

Teherán 28. januára (TASR) - Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v utorok vyhlásil, že Pásmo Gazy dostalo Izrael "na kolená", píše TASR na základe správy agentúry AFP, podľa ktorej Chameneí svojím vyjadrením narážal na súčasnú dohodu o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.



Dohoda o prímerí a prepustení rukojemníkov vstúpila do platnosti 19. januára a pozastavila viac ako 15 mesiacov trvajúcu vojnu v Pásme Gazy.



"Malé, ohraničené Pásmo Gazy dostalo sionistický režim po zuby ozbrojený a plne podporovaný Amerikou na kolená," povedal Chameneí.



Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Iránu Esmáíl Bakájí taktiež v utorok kritizoval vyjadrenie nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v nedeľu vyhlásil, že Jordánsko a Egypt by mali prijať Palestínčanov z Pásma Gazy a "vypratať" tak toto vojnou zničené územie.



"Politický nátlak a demografické manipulácie nedokážu prinútiť Palestínčanov k migrácii," uviedol hovorca na sieti X. Dodal, že Pásmo Gazy je "domovom Palestínčanov a zaplatili extrémne vysokú cenu za to, aby tam zostali".



Trumpov nápad na presídlenie Palestínčanov odmietli Egypt, Jordánsko aj palestínsky prezident Mahmúd Abbás či hnutie Hamas. Liga arabských štátov (LAŠ) varovala pred "pokusmi o vyhnanie palestínskeho ľudu z jeho územia. Trumpovu myšlienku však privítal izraelský krajne pravicový minister financií Bezalel Smotrič, podľa ktorého ide o "skvelý nápad".



Vojna v Pásme Gazy začala po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom zahynulo 1210 ľudí. Následná izraelská vojenská ofenzíva v Pásme Gazy si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva riadeného Hamasom vyžiadala viac ako 47.300 obetí.