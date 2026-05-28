Chameneí: USA a Izrael sa po neúspechu usilujú o rozvrat Iránu
Najvyšší vodca vyhlásenie zverejnil pri príležitosti začiatku prvého volebného obdobia iránskeho parlamentu a Iráncov vyzval, aby boli jednotní a súdržní.
Autor TASR
Teherán 28. mája (TASR) - Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Modžtabá Chameneí vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty a Izrael sa spoločne snažia Irán destabilizovať, keďže ho nedokázali poraziť vojensky. Vyplýva to z jeho písomného stanoviska, ktoré prečítali v štátnej televízii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Zámerom nepriateľa je po vynútenej vojne, ekonomickom tlaku a politickom a propagandistickom obliehaní vyvolať rozkoly a dezintegráciu, aby tak kompenzoval vojenské porážky a prinútil národ k podrobeniu sa,“ deklaroval Chameneí.
Chameneí sa k situácii vyjadruje iba v písomnej podobe a podľa dostupných informácií sa na verejnosti neobjavil od svojho vymenovania do funkcie 8. marca. Zhromaždenie znalcov ho zvolilo viac ako týždeň po smrti svojho otca a predchodcu Alího Chameneího v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán 28. februára. Podľa dostupných informácií bol Modžtabá Chameneí pri týchto útokoch ťažko zranený.
