Chameneí: USA musia a aj opustia región Blízkeho východu

Teherán 17. mája (TASR) - Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v sobotu vyhlásil, že Spojené štáty „musia a aj odídu“ z regiónu. Urobil tak po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v krajinách Blízkeho východu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„S odhodlaním krajín v regióne, Amerika musí a aj odíde z regiónu,“ povedal Chameneí v televíznom prejave. Kritizoval pritom „neúspešný model USA“, ktorého cieľom je podľa jeho slov udržať štáty Perzského zálivu závislé od podpory Spojených štátov. Iránsky najvyšší vodca sa k tomu vyjadril deň po tom, čo Trump ukončil niekoľkodňovú cestu po Perzskom zálive. Cieľom bolo posilnenie spojenectiev a zaistenie investícií v hodnote niekoľkých biliónov dolárov.



"Americký prezident navrhol týmto arabským krajinám model, ktorý podľa jeho vlastných slov naznačuje, že bez Spojených štátov by tieto krajiny neboli schopné vydržať ani desať dní... aj teraz Američania prostredníctvom svojich rokovaní, svojho správania a svojich návrhov pokračujú v presadzovaní a vnucovaní toho istého modelu,“ povedal Chameneí. „Tento model je nepochybne neúspešný,“ zdôraznil.



Trump počas svojej cesty do Saudskej Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátov odsúdil iránske vedenie za to, akú úlohu v regióne zohráva, a pohrozil mu zredukovaním vývozu iránskej ropy na nulu. „Iránski lídri sa zamerali na rozkrádanie bohatstva svojho ľudu, aby mohli financovať teror a krviprelievanie v zahraničí,“ povedal Trump v utorok na saudskoarabskom investičnom fóre.



Chameneí bez spomenutia konkrétnych vyjadrení povedal, že niektoré Trumpove výroky sú „zdrojom hanby“ a „ani nestojí za to reagovať na ne“. „Úroveň týchto vyjadrení je taká nízka, že sú zdrojom hanby pre samotného rečníka a dôvodom na hanbu pre americký ľud,“ skonštatoval iránsky líder.



Zároveň obvinil Trumpa, že klame o využití americkej moci na nastolenie mieru vo vojnou zničenom Pásme Gazy, píše AFP. „Trump tvrdil, že chce použiť moc na dosiahnutie mieru, klamal,“ povedal Chameneí. „On a americkí predstavitelia a americké administratívy využili moc na podporu masakru v Gaze, na rozpútanie vojen, kde sa len dalo, a na podporu vlastných žoldnierov,“ dodal.