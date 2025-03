Chameneí: Útoky USA na húsíov musia prestať, je to zločin

Teherán 20. marca (TASR) - Najvyšší iránsky duchovný vodca Alí Chameneí vo štvrtok vyhlásil, že útoky USA na Iránom podporovaných jemenských povstalcov húsíov sú "zločin, ktorý sa musí zastaviť". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Húsíovia útočili na lode v Červenom mori od začiatku vojny v Pásme Gazy medzi militantným hnutím Hamas a Izraelom v októbri 2023 až do januárového prímeria. Podľa ich vyjadrení to bolo na znak solidarity s Palestínčanmi. Minulý týždeň oznámili obnovenie útokov na lodnú dopravu Tel Avivu v súvislosti s izraelskou blokádou pomoci pre palestínske územie. Spojené štáty ako spojenec Izraela na to reagovali útokmi na Jemen.



"Tento útok na jemenský ľud, na jemenských civilistov, je... zločin, ktorý sa musí zastaviť," povedal Chameneí vo videu na svojej webovej stránke. Najvyšší iránsky duchovný vodca kritizoval aj obnovené izraelské útoky na Pásmo Gazy a označil ich za "katastrofálny zločin". Povedal, že Spojené štáty za to tiež "nesú spoluzodpovednosť".



USA uviedli, že pri ich úderoch na Jemen zahynulo niekoľko vysokopostavených predstaviteľov húsíov. Ministerstvo zdravotníctva riadené povstalcami tvrdí, že útoky si vyžiadali 53 obetí a ďalších takmer 100 osôb utrpelo zranenia.



Húsíovia sú súčasťou tzv. osi odporu proiránskych skupín, ktoré sú dôrazne proti Izraelu a Spojeným štátom.



Irán najnovšie americké útoky na Jemen spolu s izraelskými údermi na Pásmo Gazy vo štvrtok označil za príklad "vojnových zločinov".



Agentúra civilnej ochrany v Pásme Gazy v stredu uviedla, že od obnovenia leteckých útokov Izraela na palestínske územie tam zahynulo najmenej 470 ľudí.