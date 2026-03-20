Chameneí oceňuje jednotu Iráncov, rivalom sľubuje porážku
Autor TASR
Dubaj/Teherán 20. marca (TASR) – Iránsky najvyšší duchovný vodca Modžtabá Chameneí zverejnil v piatok ďalšie vyhlásenie, v ktorom ocenil odolnosť Iráncov počas pokračujúcich útokov a uviedol, že nepriatelia islamskej republiky vo vojne proti USA a Izraelu prehrávajú. Informovali o tom agentúry AP a AFP, ako aj televízie Sky News a al-Džazíra.
Chameneí, ktorý bol za najvyššieho vodcu vymenovaný po smrti svojho otca Alího Chameneího, sa od začiatku konfliktu neobjavil na verejnosti. Pod jeho menom však bolo zverejnených už niekoľko vyhlásení - v dnešnom posolstve, v poradí treťom, vydanom pri príležitosti perzského Nového roka (Nourúz) zdôraznil jednotu iránskej spoločnosti.
„V súčasnosti je nepriateľ porazený vďaka mimoriadnej jednote, ktorá vznikla medzi vami, našimi krajanmi, napriek všetkým rozdielom v náboženskom, intelektuálnom, kultúrnom a politickom pôvode,“ uviedol.
Nový rok podľa Chameneího prinesie „odolnú ekonomiku“, jednotu národa a bezpečnosť. Zároveň deklaroval, že Irán je napriek útokom v regióne Perzského zálivu naďalej odhodlaný posilňovať svoje vzťahy so susednými krajinami.
Vo svojom vyhlásení Chameneí poprel aj zodpovednosť Iránu za nedávne údery na Turecko a Omán. Označil ich za operácie pod falošnou vlajkou, ktorých cieľom je „zasiať nezhody medzi susedmi.“ Zároveň nevylúčil, že podobné incidenty sa môžu objaviť aj v ďalších krajinách.
