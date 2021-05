Chameneí vyzval Iráncov, aby ignorovali výzvy na bojkot volieb

Teherán 27. mája (TASR) - Najvyšší iránsky vodca ajatolláh Alí Chameneí vo štvrtok naliehal na Iráncov, aby ignorovali výzvy iránskej exilovej opozície na bojkot júnových prezidentských volieb. Informovala o tom agentúra AFP.



"Nevenujte pozornosť tým, ktorí vedú túto kampaň a hovoria, že voliť je zbytočné a že by sa voliť vôbec nemalo ísť," povedal Chameneí iránskym zákonodarcom.



Predstavitelia exilovej opozície už niekoľko mesiacov na sociálnych sieťach vyzývajú iránskych voličov, aby sa nezúčastnili na prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia 18. júna.



Iránska Rada strážcov v utorok schválila z celkovo 592 registrovaných uchádzačov len sedem prezidentských kandidátov, ktorí sa budú môcť uchádzať o hlasy voličov. Ich mená by mali byť zverejnené v priebehu štvrtka.



Podľa neoficiálnych správ iránskych médií Rada zo súboja vyradila dvoch hlavným kandidátov umierneného tábora - bývalého predsedu parlamentu Alího Larídžáního a súčasného viceprezidenta Esháka Džahángírího, ktorí by zrejme pokračovali v politike dosluhujúceho centristického prezidenta Hasana Rúháního. Ten už nemôže v prezidentských voľbách kandidovať, pretože je v úrade už druhé funkčné obdobie.



Kandidovať nebude môcť ani bývalý konzervatívny prezident Iránu Mahmúd Ahmadínežád, ktorý sa v minulosti nepohodol s ajatolláhom Chameneím.



Analytici považujú za jedného z najsilnejších kandidátov konzervatívneho šéfa iránskej justície Ebráhíma Raísího, ktorý o prezidentskú pozíciu bojoval i v roku 2017 a je preferovaným kandidátom iránskeho teokratického režimu.



Predvolebná kampaň v Iráne sa začne 28. mája a potrvá do 16. júna. Na 17. júna bude vyhlásené moratórium, ktoré bude platiť aj v deň volieb. Okrem prezidentských volieb sa 18. júna v Iráne budú voliť aj poslanci mestských zastupiteľstiev.