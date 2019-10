Chameneí vyzval ľudí v Iraku a Libanone, aby žiadali, čo je reálne

Teherán 30. októbra (TASR) - Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí vyzval v stredu Iračanov a Libanončanov, aby svoje požiadavky voči vláde stanovili v medziach zákona. Chameneí týmto vyhlásením reaguje na vlnu opozičných protestov, ktoré v uplynulom období zasiahli Irak a Libanon, píše agentúra AFP.



"Obyvatelia Iraku a Libanonu majú určité požiadavky, ktoré sú oprávnené, mali by však vedieť, že tieto požiadavky sa môžu realizovať iba v právnom rámci ich krajín," povedal Chameneí, ktorého slová odvysielala štátna televízia. Pretože ak je podľa neho narušená právna štruktúra v krajine, nie je potom ani možné podniknúť žiadne opatrenia.



Tisíce irackých študentov vyšli v pondelok do ulíc vo viacerých irackých provinciách a pridali sa k novej vlne protivládnych demonštrácií, ktorá v krajine prebieha už od piatka. Demonštranti požadujú odstúpenie irackej vlády, rozpustenie parlamentu a vypísanie predčasných volieb.



V Libanone sa protesty začali 17. októbra a vyžiadali si uzatvorenie bánk, škôl či obchodov. Demonštranti obviňujú vládu z korupcie a zlého spravovania štátu a žiadajú vytvorenie technokratického kabinetu, ktorý by pracoval na zlepšení zlej ekonomickej situácie v Libanone - krajine, ktorá má jeden z najvyšších verejných dlhov na svete.