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Chameneí vyzval na jednotu medzi moslimskými krajinami
Modžtabá, ktorý je pri moci od zabitia jeho otca Alího Chameneího na začiatku vojny Spojených štátov a Izraela proti Iránu, sa od svojho vymenovania zatiaľ neobjavil na verejnosti.
Autor TASR
Teherán 30. augusta (TASR) - Najvyšší iránsky duchovný vodca Modžtabá Chameneí v nedeľu vyzval moslimské krajiny v regióne, aby sa zjednotili proti Spojeným štátom a Izraelu. Uviedol to v písomnom posolstve vydanom šesť mesiacov po začiatku vojny na Blízkom východe, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Chameneí v písomnom posolstve vyzval lídrov krajín Perzského zálivu, aby rozpoznali svojho „skutočného nepriateľa“, pochopili jeho plány a postavili sa mu na odpor. „Riešením problémov islamských národov je jednota, priateľstvo a spolupráca na ceste k dobru,“ uviedol podľa svojej oficiálnej webovej stránky.
V posolstve, ktoré bolo zverejnené pri príležitosti narodenia proroka Mohameda, zároveň vyzýva na spoluprácu medzi moslimami na celom svete.
Modžtabá, ktorý je pri moci od zabitia jeho otca Alího Chameneího na začiatku vojny Spojených štátov a Izraela proti Iránu, sa od svojho vymenovania zatiaľ neobjavil na verejnosti a úrady nezverejnili ani žiadne jeho video.
Chameneí v písomnom posolstve vyzval lídrov krajín Perzského zálivu, aby rozpoznali svojho „skutočného nepriateľa“, pochopili jeho plány a postavili sa mu na odpor. „Riešením problémov islamských národov je jednota, priateľstvo a spolupráca na ceste k dobru,“ uviedol podľa svojej oficiálnej webovej stránky.
V posolstve, ktoré bolo zverejnené pri príležitosti narodenia proroka Mohameda, zároveň vyzýva na spoluprácu medzi moslimami na celom svete.
Modžtabá, ktorý je pri moci od zabitia jeho otca Alího Chameneího na začiatku vojny Spojených štátov a Izraela proti Iránu, sa od svojho vymenovania zatiaľ neobjavil na verejnosti a úrady nezverejnili ani žiadne jeho video.