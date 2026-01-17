< sekcia Zahraničie
Chameneí: Za obete počas protestov je zodpovedný prezident USA Trump
V Teheráne sa neobjavili známky protestov už niekoľko dní a zdá sa, že tamojší život sa aspoň naoko vrátil do normálu, hoci prístup na internet je naďalej prerušený.
Autor TASR
Teherán 17. januára (TASR) - Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v sobotu obvinil amerického prezidenta Donalda Trumpa zo zodpovednosti za „obete“ počas vlny protestov v krajine. Podľa ľudskoprávnych skupín boli celoštátne masové demonštrácie v Iráne krvavo potlačené iránskou vládou, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
“Americkému prezidentovi pripisujeme zodpovednosť za obete, škody a obvinenia, ktoré vzniesol proti iránskemu národu,“ vyhlásil Chameneí pred davom svojich stúpencov počas prejavu pri príležitosti náboženského sviatku.
„Toto bolo americké sprisahanie,“ dodal s tým, že „cieľom Ameriky je pohltiť Irán... cieľom je vrátiť Irán pod vojenskú, politickú a ekonomickú nadvládu“.
Chameneí v sobotu tiež vyhlásil, že iránske úrady „musia zlomiť chrbát vzbúrencom“ po tom, čo potlačili vlnu protestov proti duchovným predstaviteľom krajiny.
„Nemáme v úmysle viesť krajinu do vojny, nebudeme však šetriť domácich zločincov... horších než domácich zločincov, ani medzinárodných zločincov nebudeme šetriť,“ povedal Chameneí.
Protesty v Iráne sa začali 28. decembra v súvislosti s ekonomickými problémami krajiny a prerástli do demonštrácií priamo ohrozujúcich teokratický režim, napísala AP. Zdá sa však, že medzičasom utíchli po tvrdých zákrokoch bezpečnostných síl, pri ktorých podľa aktivistov zahynulo vyše 2700 ľudí.
Šéf Bieleho domu v uplynulých dňoch naznačoval, že USA by mohli vojensky udrieť na Irán, ak vláda islamskej republiky začne hromadne zabíjať ľudí počas rozsiahlych protestov. O Iráne a tamojších protestujúcich predtým napísal: „Pomoc je na ceste.“ Na otázku, či to stále platí, však v piatok odpovedal: „Uvidíme.“
V Teheráne sa neobjavili známky protestov už niekoľko dní a zdá sa, že tamojší život sa aspoň naoko vrátil do normálu, hoci prístup na internet je naďalej prerušený.
