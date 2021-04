Chameneí: Zbytočné naťahovanie rokovaní o jadrovej dohode uškodí Iránu

Teherán 14. apríla (TASR) - Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí v stredu upozornil na to, že rokovania svetových veľmocí so zástupcami Iránu o oživení tzv. jadrovej dohody nemôžu trvať zbytočne dlho, pretože by tým uškodili Iránu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Musíme byť opatrní... aby sa rokovania nenaťahovali, keďže to by našej krajine mohlo ublížiť," vyjadril sa v prejave odvysielanom v iránskej štátnej televízii.



Chameneí zároveň povedal, že predbežné ponuky mocností vyplývajúce z viedenských rozhovorov "nestoja za to", aby sa nimi Teherán zaoberal, píše agentúra AP.



Napriek tomu, že tieto ponuky označil za "arogantné" a "ponižujúce", šance iránskych zástupcov vyjednať priaznivú dohodu vidí ajatolláh optimisticky.



Zároveň však skritizoval Spojené štáty, ktoré sa na rozhovoroch vo Viedni na žiadosť Iránu priamo nezúčastňujú, a dodal, že čas na vyrokovanie úspešnej dohody by mohol čoskoro vypršať. Rozhovory na tému tzv. iránskej jadrovej dohody sa začali 6. apríla.



Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA podpísali v roku 2015 s Iránom tzv. jadrovú dohodu - známu aj pod názvom Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA)-, ktorá zaviazala Teherán, aby výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity.



USA však v roku 2018, keď bol šéfom Bieleho domu Donald Trump, od tejto dohody odstúpili a následne voči Iránu opätovne zaviedli sankcie. Islamská republika sa v dôsledku týchto sankcií ocitla za uplynulé dva roky v akútnej hospodárskej kríze, ktorú ešte prehĺbila koronavírusová pandémia. Teherán na odstúpenie USA reagoval postupným porušovaním svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody.



Nový americký prezident Joe Biden prisľúbil, že USA sa k dohode vrátia pod podmienkou, že Irán najskôr začne znovu rešpektovať záväzky, od ktorých upustil po Trumpovom rozhodnutí. Teherán však tvrdí, že prvý krok musia naopak urobiť USA, a to v podobe zrušenia všetkých sankcií.