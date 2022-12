Chameneího neter odsúdili na 15 rokov väzenia, po odvolaní dostala 3

Teherán 10. decembra (TASR) - Neter iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího a kritičku islamskej republiky Faríde Moradcháníovú odsúdili v Iráne na tri roky väzenia.



Podľa televízie al-Arabíja o tom v piatok informoval jej právnik, informuje TASR.



Vo svojom statuse na platforme Twitter právnik spresnil, že jeho mandantka bola pôvodne odsúdená na 15 rokov väzenia. Po odvolaní jej bol trest odňatia slobody znížený na tri roky.



Podľa právnika jeho klientku súdil špeciálny cirkevný súd, ktorý je nezávislý od svetského súdnictva a má za úlohu stíhať duchovných, pričom sa zodpovedá len najvyššiemu vodcovi.



Vzhľadom na to, že Moradcháníová nepôsobí ako klerička, súd podľa jej právnika nemal mať právomoc nad prípadom jeho klientky.



Právnik neuviedol, z čoho bola Moradcháníová obvinená.



K jej prípadu sa iránske úrady ani štátne médiá nevyjadrili, podotkla al-Arabíja.



Moradcháníová bola zatknutá v novembri po tom, ako vyjadrila podporu prebiehajúcim protivládnym protestom v Iráne a vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby prerušilo vzťahy s Teheránom.



Ako informovala agentúra AFP, Moradcháníová pochádza z vetvy rodiny, ktorá už aj v minulosti prejavovala odpor voči iránskemu vedeniu. Niekoľkokrát bola už aj väznená. Naposledy bola zatknutá v januári tohto roka.



Faríde Moradcháníová je dcérou Chameneího sestry Badrí, ktorá sa v 80. rokoch odčlenila od svojej rodiny a utiekla do Iraku. Pridala sa k svojmu manželovi, disidentovi a duchovnému Alímu Tehránímu.



Celoštátne protesty vypukli v Iráne v polovici septembra po smrti mladej Kurdky Mahsy Amíníovej po zatknutí teheránskou mravnostnou políciou za údajné porušenie pravidiel obliekania pre ženy.



Demonštranti žiadajú pád súčasného režimu. Ich protesty sú jednou z najväčších výziev islamskej republike od jej vzniku v roku 1979, dodala al-Arabíja.



Podľa skupiny pre ľudské práva Iran Human Rights (IHR) so sídlom v Osle bezpečnostné zložky počas protestov v Iráne zabili už najmenej 458 ľudí vrátane 63 detí a 29 žien.