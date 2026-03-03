< sekcia Zahraničie
Chameneího pochovajú v jeho rodisku - v posvätnom meste Mašhad
Teherán 3. marca (TASR) - Iránsky najvyšší duchovný vodca Alí Chameneí, ktorý prišiel o život minulú sobotu pri izraelsko-americkom útoku, bude pochovaný v meste Mašhad. Dátum pohrebu nebol zverejnený. Agentúra AFP o tom informovala s odvolaním sa na iránske médiá.
Chameneí, ktorý zomrel vo veku 86 rokov a po 36 rokoch vedenia Iránu, bol rodákom z Mašhadu, kde je vo svätyni imáma Rézu pochovaný aj jeho otec.
Mašhad je druhým najväčším mestom v Iráne a administratívnym centrom provincie Chorásán Razaví. Súčasne je aj jedným z posvätných a pútnických miest šiitského islamu. Nachádza sa asi 850 kilometrov východne od hlavného mesta Teherán.
Na základe oficiálnych iránskych zdrojov bol Chameneí zabitý pri americko-izraelskom útoku na komplex v Teheráne, kde sa nachádzala jeho kancelária a rezidencia. Iránske médiá informovali, že cieľom operácie boli objekty spojené s najvyšším vedením štátu a bezpečnostným aparátom. Spolu s Chameneím zahynulo približne 40 vysokopostavených predstaviteľov režimu.
Ich smrť predstavuje najväčší zásah do iránskej mocenskej štruktúry od roku 1979. Systém Islamskej republiky je formálne nastavený tak, že v prípade úmrtia najvyššieho vodcu prechádzajú jeho právomoci dočasne na kolektívny orgán zložený z prezidenta, šéfa súdnictva a jedného z duchovných členov Rady strážcov. Nového vodcu zvolí Rada znalcov.
