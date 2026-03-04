< sekcia Zahraničie
Chameneího poradca: Irán môže viesť vojnu tak dlho, ako bude chcieť
Autor TASR
Teherán 4. marca (TASR) - Irán nemá v úmysle rokovať so Spojenými štátmi a môže vo vojne na Blízkom východe pokračovať tak dlho, ako bude potrebné, vyhlásil vysokopostavený spolupracovník nebohého duchovného vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího pre štátnu televíziu. TASR o tom informuje podľa stredajších správ agentúry AFP.
Mohammad Mochber povedal, že Teherán „Američanom neverí“ a neexistuje základ, na ktorom by sa mohli postaviť rokovania. „Vo vojne môžeme pokračovať tak dlho, ako len budeme chcieť,“ dodal.
Iránska justícia v stredu zároveň uviedla, že s osobami, ktoré pomáhajú nepriateľom krajiny slovami či skutkami, bude počas vojny na Blízkom východe „naložené rozhodne a prísne v súlade so zákonmi a predpismi“.
Izraelská armáda v stredu uviedla, že Irán stále vlastní značné množstvo odpaľovacích zariadení. „Zničili sme už desiatky raketometov, ktoré ohrozovali izraelský front,“ uviedol armádny predstaviteľ. „Naďalej budeme útočiť na odpaľovacie zariadenia a redukovať odpálenia, no režim stále disponuje značnými kapacitami a chcel by som pripomenúť, že naša obrana nie je nepreniknuteľná,“ skonštatoval. Armáda v samostatnom stanovisku uviedla, že zasiahla v noci na stredu zariadenia „na uskladnenie, produkciu a odpaľovanie balistických rakiet“ v meste Isfahán.
