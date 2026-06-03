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Chameneího poradca varuje USA pred ďalšími útokmi
Rezáí súčasne zdôraznil, že Irán nedovolí USA, aby prekročili svoje právomoci ani v rokovaniach, ani v procese prímeria.
Autor TASR
Teherán 3. júna (TASR) - Vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Modžtabu Chameneího varoval v stredu pred ďalšími raketovými a dronovými útokmi v prípade, že Spojené štáty obnovia údery na Irán. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Mohsen Rezáí v príspevku na sociálnej sieti X napísal, že odpoveďou na každú vypálenú strelu a každý útok bude „príval rakiet a dronov“. Zároveň dodal, že „útočník bude rýchlo potrestaný“.
Rezáí súčasne zdôraznil, že Irán nedovolí USA, aby prekročili svoje právomoci ani v rokovaniach, ani v procese prímeria.
Toto varovanie nasledovalo po amerických úderoch na iránsky tanker a na ostrov Kešm, na čo Teherán reagoval odvetnými útokmi na Kuvajt a Bahrajn.
„Irán vypálil niekoľko balistických rakiet na susedné štáty v regióne, všetky však minuli svoje ciele,“ uviedlo následne americké centrálne velenie (CENTCOM).
Dve iránske rakety vystrelené na Kuvajt nedosiahli cieľ alebo sa rozpadli počas letu a tri strely smerujúce na Bahrajn zase zachytila jeho a americká protivzdušná obrana. Americká armáda okrem toho zostrelila aj tri útočné drony, ktoré Irán vyslal „smerom na civilných námorníkov, ktorí sa oprávnene plavili regionálnymi vodami“, uviedol CENTCOM.
Tieto údery prišli v čase, keď polooficiálne iránske tlačové agentúry uviedli, že Irán prerušil komunikáciu so sprostredkovateľmi o predĺžení prímeria vo vojne so Spojenými štátmi a Izraelom, informoval egyptský denník aš-Šark al-Awsat.
Nemenovaný zdroj podľa denníka objasnil, že Teherán chce najskôr zabezpečiť dodržiavanie prímeria v Libanone a až potom sa vrátiť k rokovaciemu stolu. Americký prezident Donald Trump toto tvrdenie spochybnil, keď vyhlásil, že rokovania pokračujú.
Mohsen Rezáí v príspevku na sociálnej sieti X napísal, že odpoveďou na každú vypálenú strelu a každý útok bude „príval rakiet a dronov“. Zároveň dodal, že „útočník bude rýchlo potrestaný“.
Rezáí súčasne zdôraznil, že Irán nedovolí USA, aby prekročili svoje právomoci ani v rokovaniach, ani v procese prímeria.
Toto varovanie nasledovalo po amerických úderoch na iránsky tanker a na ostrov Kešm, na čo Teherán reagoval odvetnými útokmi na Kuvajt a Bahrajn.
„Irán vypálil niekoľko balistických rakiet na susedné štáty v regióne, všetky však minuli svoje ciele,“ uviedlo následne americké centrálne velenie (CENTCOM).
Dve iránske rakety vystrelené na Kuvajt nedosiahli cieľ alebo sa rozpadli počas letu a tri strely smerujúce na Bahrajn zase zachytila jeho a americká protivzdušná obrana. Americká armáda okrem toho zostrelila aj tri útočné drony, ktoré Irán vyslal „smerom na civilných námorníkov, ktorí sa oprávnene plavili regionálnymi vodami“, uviedol CENTCOM.
Tieto údery prišli v čase, keď polooficiálne iránske tlačové agentúry uviedli, že Irán prerušil komunikáciu so sprostredkovateľmi o predĺžení prímeria vo vojne so Spojenými štátmi a Izraelom, informoval egyptský denník aš-Šark al-Awsat.
Nemenovaný zdroj podľa denníka objasnil, že Teherán chce najskôr zabezpečiť dodržiavanie prímeria v Libanone a až potom sa vrátiť k rokovaciemu stolu. Americký prezident Donald Trump toto tvrdenie spochybnil, keď vyhlásil, že rokovania pokračujú.