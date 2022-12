Chameneího sestra odsudzuje postup brata voči účastníkom protestov

Teherán 7. decembra (TASR) - Badrí Chameneíová, sestra najvyššieho iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, kritizuje postup svojho brata voči účastníkom celonárodných protestov. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Žiada tiež, aby Iránske revolučné gardy (IRGC) zložili zbrane, píše Reuters. V Iráne žijúca Chameneíová tamojšie štátne zriadenie kritizovala od obdobia zakladateľa iránskej islamskej republiky ajatolláha Rúholláha Chomejního, uvádza sa v liste jej syna žijúceho vo Francúzsku.



"Som presvedčená, že je v súčasnosti vhodné vyhlásiť, že nesúhlasím s činmi svojho brata. Vyjadrujem svoje sympatie so všetkými matkami, ktoré oplakávajú zločiny Islamskej republiky, od čias Chomejního až do súčasného obdobie despotického kalifátu Alího Chomeiního," napísala v liste.



Revolučné gardy a žoldnieri by podľa jej slov mali čím skôr zložiť zbrane a pripojiť s k ľuďom, kým ešte nie je neskoro.



IRGC v utorok zdieľali vyjadrenie, aby iránske súdnictvo s výtržníkmi, zločincami a teroristami na protestoch "nemalo zľutovanie". To podľa Reuters nanznačuje, že Irán nemá v úmysle poľaviť v krutom postupe voči protestujúcim.



V Iráne v utorok odsúdili piatich ľudí na smrť za to, že počas pokračujúcej vlny protestov zabili člena provládnych milícií Basídž, pripomína Reuters.



Demonštrácie, voči ktorým iránske bezpečnostné zložky tvrdo zasahujú, vypukli v septembri po smrti mladej Kurdky Mahsy Amíníovej. Zomrela 16. septembra krátko po zatknutí teheránskou mravnostnou políciou za údajné porušenie pravidiel obliekania pre ženy.



Podľa nemenovaného iránskeho generála zomrelo od začiatku protestov v Iráne viac ako 300 ľudí vrátane desiatok príslušníkov bezpečnostných zložiek.