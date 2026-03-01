< sekcia Zahraničie
Chameneího smrť je podľa Kaca bodom zlomu, Francúzsko ju víta
Vojenská konfrontácia medzi Izraelom a Iránom je podľa Herzoga „historickou príležitosťou zmeniť trajektóriu Blízkeho východu smerom k inej budúcnosti, budúcnosti mieru“.
Jeruzalem 1. marca (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac označil v nedeľu smrť iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího za bod zlomu. Prezident Izraela Jicchak Herzog vyjadril nádej, že prebiehajúci konflikt jeho krajiny s Iránom prinesie „novú éru“ pre celý Blízky východ vrátane Iránu. Smrť Chameneího privítala francúzska vláda a jeho zabitie naopak odsúdila Čína. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a AFP.
„Viedol kampaň za zničenie štátu Izrael, vytvoril okolo nás celú os zla a v samotnom Iráne presadzoval nekompromisnú líniu proti štátu Izrael,“ povedal Kac na adresu Chameneího. „Preto je jeho eliminácia spolu s mnohými ďalšími vysokými a významnými predstaviteľmi bodom zlomu,“ deklaroval Kac podľa vyhlásenia svojej kancelárie.
Zabitie Chameneího v nedeľu privítala francúzska vláda. „Chameneí bol krvilačný diktátor, ktorý utláčal svoj ľud, ponižoval ženy, mladých ľudí a menšiny a nedávno bol zodpovedný za smrť tisícov civilistov vo svojej krajine a v regióne. Preto môžeme byť s jeho skonom len spokojní,“ povedala hovorkyňa francúzskej vlády Maud Bregeonová pre francúzsku televíziu RTL.
Smrť iránskeho najvyššieho vodcu však kritizovala Čína. Minister zahraničných vecí Wang I vyhlásil, že očividné zabitie lídra suverénneho štátu a podnecovanie k zmene režimu v Iráne sú neprijateľné. Vyzval zároveň na okamžité zastavenie vojenských operácií a čo najskorší návrat k dialógu a rokovaniam.
