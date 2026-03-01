Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. marec 2026Meniny má Albín
< sekcia Zahraničie

Chameneího smrť je podľa Kaca bodom zlomu, Francúzsko ju víta

.
Vládna stúpenkyňa drží fotografiu s portrétom iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího počas zhromaždenia po tom, ako v nedeľu iránske štátne médiá potvrdili smrť iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího v Teheráne v nedeľu 1. marca 2026. Foto: TASR/AP

Vojenská konfrontácia medzi Izraelom a Iránom je podľa Herzoga „historickou príležitosťou zmeniť trajektóriu Blízkeho východu smerom k inej budúcnosti, budúcnosti mieru“.

Autor TASR
Jeruzalem 1. marca (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac označil v nedeľu smrť iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího za bod zlomu. Prezident Izraela Jicchak Herzog vyjadril nádej, že prebiehajúci konflikt jeho krajiny s Iránom prinesie „novú éru“ pre celý Blízky východ vrátane Iránu. Smrť Chameneího privítala francúzska vláda a jeho zabitie naopak odsúdila Čína. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a AFP.

„Viedol kampaň za zničenie štátu Izrael, vytvoril okolo nás celú os zla a v samotnom Iráne presadzoval nekompromisnú líniu proti štátu Izrael,“ povedal Kac na adresu Chameneího. „Preto je jeho eliminácia spolu s mnohými ďalšími vysokými a významnými predstaviteľmi bodom zlomu,“ deklaroval Kac podľa vyhlásenia svojej kancelárie.

Vojenská konfrontácia medzi Izraelom a Iránom je podľa Herzoga „historickou príležitosťou zmeniť trajektóriu Blízkeho východu smerom k inej budúcnosti, budúcnosti mieru“.

Zabitie Chameneího v nedeľu privítala francúzska vláda. „Chameneí bol krvilačný diktátor, ktorý utláčal svoj ľud, ponižoval ženy, mladých ľudí a menšiny a nedávno bol zodpovedný za smrť tisícov civilistov vo svojej krajine a v regióne. Preto môžeme byť s jeho skonom len spokojní,“ povedala hovorkyňa francúzskej vlády Maud Bregeonová pre francúzsku televíziu RTL.

Smrť iránskeho najvyššieho vodcu však kritizovala Čína. Minister zahraničných vecí Wang I vyhlásil, že očividné zabitie lídra suverénneho štátu a podnecovanie k zmene režimu v Iráne sú neprijateľné. Vyzval zároveň na okamžité zastavenie vojenských operácií a čo najskorší návrat k dialógu a rokovaniam.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania

ZOH 2026