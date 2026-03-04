< sekcia Zahraničie
Chameneího syn podľa médií prežil útoky na Irán
Modžtabá Chameneí je iránskym vedením považovaný za potenciálneho nového najvyššieho duchovného vodcu.
Autor TASR
Teherán 4. marca (TASR) - Syn iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího a jeho potenciálny nástupca Modžtabá prežil americko-izraelské útoky. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje iránske zdroje, píše TASR.
Modžtabá Chameneí je podľa agentúry Reuters iránskym vedením považovaný za potenciálneho nového najvyššieho duchovného vodcu. Druhý najstarší syn nebohého Alího Chameneího má 56 rokov.
Chameneí viedol islamskú republiku od roku 1989. Zahynul pri izraelskom leteckom útoku ráno 28. februára, prakticky hneď na začiatku spoločnej americko-izraelskej vojenskej operácie proti Iránu.
