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Chameneího telo pred pohrebom previezli do mešity v Teheráne
Na sobotňajšej oficiálnej ceremónii sa očakáva účasť miliónov ľudí a tiež viacerých zahraničných predstaviteľov.
Autor TASR,aktualizované
Teherán 3. júla (TASR) - Telo iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zahynul pri americko-izraelských útokoch na Irán koncom februára, v piatok pred pohrebom previezli do teheránskej Veľkej mešity Mosallá, uviedli tamojšie štátne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Na sobotňajšej oficiálnej ceremónii sa očakáva účasť miliónov ľudí a tiež viacerých zahraničných predstaviteľov. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Báker Kalíbáf vyzval na masovú účasť, ktorá má byť podľa neho odvetou za Chameneího smrť.
Fotografie zachytili smútiacich, ako do Veľkej mešity Mosallá, jedného z najvýznamnejších obradných miest islamskej republiky, vnášajú Chameneího rakvu zahalenú do iránskej vlajky. Ďalšie zábery ukazovali davy ľudí v čiernom oblečení na ceremónii pred pohrebom. Tam sa majú v sobotu od šiestej ráno miestneho času (4:30 SELČ) začať zhromažďovať veriaci, aby si niekdajšieho duchovného vodcu uctili minútou ticha. Na priestranstve pri mešite už nainštalovali obrovský klimatizačný systém, ktorý má ochladzovať účastníkov pietneho aktu.
Prípravy na Chameneího pohreb, ktorý pôvodne v čase vrcholiacej vojny odložili, pokračujú v období, keď medzi Iránom a Spojenými štátmi platí krehké prímerie po podpísaní memoranda o porozumení.
Pakistan, ktorý je kľúčovým sprostredkovateľom v rozhovoroch medzi USA a Iránom, uviedol, že na ceremoniáli sa zúčastní premiér Šahbáz Šaríf. Čína, Afganistan a susedia Iránu v kaukazskom regióne taktiež potvrdili vyslanie svojich zástupcov.
Chameneí zahynul vo veku 86 rokov pri útoku na jeho rezidenciu v centre iránskeho hlavného mesta. Jeho telo bude tri dni vystavené v spomínanej mešite, ktorú zahalili do transparentov s Chameneího fotografiami a citátmi. Pre verejnosť budú vystavené aj telá jeho usmrtených príbuzných, píše AFP.
Očakáva sa, že ceremónie prilákajú 15 až 20 miliónov smútiacich, čo by podľa úradov znamenalo najväčší štátny pohreb v histórii krajiny. Kalíbáf to označil za „jeden z najvýznamnejších momentov“ v dejinách Iránu.
Teherán, ako aj posvätné mestá Kom a Mašhad, ktoré budú hostiť neskoršie fázy pohrebných obradov a pochovávanie, vyhlásia počas trvania týchto udalostí dni pracovného pokoja. V hlavnom meste budú od soboty do pondelka zatvorené štátne úrady aj súkromné firmy, pričom pre dopravné obmedzenia nebude prístupná veľká časť centra pre súkromné vozidlá. Vzdušný priestor nad Teheránom bude od piatka čiastočne a v pondelok úplne uzavretý.
Chameneí má byť pochovaný 9. júla v mauzóleu imáma Alího Rezu v Mašhade. Pohrebné ceremónie v Teheráne budú pravdepodobne najväčšou udalosťou, akú kedy iránska metropola zažila. Na pohreb jeho predchodcu, ajatolláha Rúholláha Chomejního, ktorý zomrel v roku 1989, prišlo podľa iránskych médií takmer desať miliónov ľudí.
Hlavný veliteľ iránskych Revolučných gárd Ahmad Vahídí vzdal v piatok úctu zosnulému najvyššiemu duchovnému vodcovi ajatolláhovi Alímu Chameneímu, ktorého telo vystavili v mešite v hlavnom meste Teherán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP, ktorá pripomína, že išlo o Vahídího prvé verejné vystúpenie od začiatku vojny na Blízkom východe.
Iránske médiá v piatok odvysielali zábery, na ktorých Vahídí položil ruku na rakvu s Chemeneím a pomodlil sa. Podobné snímky zverejnila aj tlačová agentúra Fárs.
Vahídí od začiatku vojny z konca februára tohto roka nevystupoval na verejnosti - pravdepodobne preto, aby sa vyhol atentátu, konštatuje AFP.
Nateraz zostáva neznáme, či sa na hlavnom ceremoniáli v rámci pohrebných obradov za Chameneího v Teheráne zúčastní aj jeho syn a nástupca Modžtabá, ktorého od nástupu do funkcie najvyššieho vodcu na verejnosti nevideli.
Očakáva sa, že na pohrebe sa zúčastnia zástupcovia z približne 30 krajín, pričom do metropoly prúdia davy ľudí zo susedného Iraku, Afganistanu a Pakistanu.
Na sobotňajšej oficiálnej ceremónii sa očakáva účasť miliónov ľudí a tiež viacerých zahraničných predstaviteľov. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Báker Kalíbáf vyzval na masovú účasť, ktorá má byť podľa neho odvetou za Chameneího smrť.
Fotografie zachytili smútiacich, ako do Veľkej mešity Mosallá, jedného z najvýznamnejších obradných miest islamskej republiky, vnášajú Chameneího rakvu zahalenú do iránskej vlajky. Ďalšie zábery ukazovali davy ľudí v čiernom oblečení na ceremónii pred pohrebom. Tam sa majú v sobotu od šiestej ráno miestneho času (4:30 SELČ) začať zhromažďovať veriaci, aby si niekdajšieho duchovného vodcu uctili minútou ticha. Na priestranstve pri mešite už nainštalovali obrovský klimatizačný systém, ktorý má ochladzovať účastníkov pietneho aktu.
Prípravy na Chameneího pohreb, ktorý pôvodne v čase vrcholiacej vojny odložili, pokračujú v období, keď medzi Iránom a Spojenými štátmi platí krehké prímerie po podpísaní memoranda o porozumení.
Pakistan, ktorý je kľúčovým sprostredkovateľom v rozhovoroch medzi USA a Iránom, uviedol, že na ceremoniáli sa zúčastní premiér Šahbáz Šaríf. Čína, Afganistan a susedia Iránu v kaukazskom regióne taktiež potvrdili vyslanie svojich zástupcov.
Chameneí zahynul vo veku 86 rokov pri útoku na jeho rezidenciu v centre iránskeho hlavného mesta. Jeho telo bude tri dni vystavené v spomínanej mešite, ktorú zahalili do transparentov s Chameneího fotografiami a citátmi. Pre verejnosť budú vystavené aj telá jeho usmrtených príbuzných, píše AFP.
Očakáva sa, že ceremónie prilákajú 15 až 20 miliónov smútiacich, čo by podľa úradov znamenalo najväčší štátny pohreb v histórii krajiny. Kalíbáf to označil za „jeden z najvýznamnejších momentov“ v dejinách Iránu.
Teherán, ako aj posvätné mestá Kom a Mašhad, ktoré budú hostiť neskoršie fázy pohrebných obradov a pochovávanie, vyhlásia počas trvania týchto udalostí dni pracovného pokoja. V hlavnom meste budú od soboty do pondelka zatvorené štátne úrady aj súkromné firmy, pričom pre dopravné obmedzenia nebude prístupná veľká časť centra pre súkromné vozidlá. Vzdušný priestor nad Teheránom bude od piatka čiastočne a v pondelok úplne uzavretý.
Chameneí má byť pochovaný 9. júla v mauzóleu imáma Alího Rezu v Mašhade. Pohrebné ceremónie v Teheráne budú pravdepodobne najväčšou udalosťou, akú kedy iránska metropola zažila. Na pohreb jeho predchodcu, ajatolláha Rúholláha Chomejního, ktorý zomrel v roku 1989, prišlo podľa iránskych médií takmer desať miliónov ľudí.
Šéf revolučných gárd vzdal úctu zosnulému ajatolláhovi Chameneímu
Hlavný veliteľ iránskych Revolučných gárd Ahmad Vahídí vzdal v piatok úctu zosnulému najvyššiemu duchovnému vodcovi ajatolláhovi Alímu Chameneímu, ktorého telo vystavili v mešite v hlavnom meste Teherán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP, ktorá pripomína, že išlo o Vahídího prvé verejné vystúpenie od začiatku vojny na Blízkom východe.
Iránske médiá v piatok odvysielali zábery, na ktorých Vahídí položil ruku na rakvu s Chemeneím a pomodlil sa. Podobné snímky zverejnila aj tlačová agentúra Fárs.
Vahídí od začiatku vojny z konca februára tohto roka nevystupoval na verejnosti - pravdepodobne preto, aby sa vyhol atentátu, konštatuje AFP.
Nateraz zostáva neznáme, či sa na hlavnom ceremoniáli v rámci pohrebných obradov za Chameneího v Teheráne zúčastní aj jeho syn a nástupca Modžtabá, ktorého od nástupu do funkcie najvyššieho vodcu na verejnosti nevideli.
Očakáva sa, že na pohrebe sa zúčastnia zástupcovia z približne 30 krajín, pričom do metropoly prúdia davy ľudí zo susedného Iraku, Afganistanu a Pakistanu.