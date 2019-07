Chán: Pakistan pomohol americkej CIA dolapiť bin Ládina

Pakistan až dosiaľ popieral, že mal akékoľvek vedomosti o bin Ládinovi až do 2. mája 2011, keď ho v jeho pakistanskom sídle v meste Abbottabad zabilo špeciálne americké komando.

Washington 23. júla (TASR) - Pakistanská rozviedka ISI poskytla Spojeným štátom podporu, ktorá im pomohla nájsť a zabiť vodcu medzinárodnej teroristickej siete al-Káida Usámu bin Ládina. Vyhlásil to v pondelok pakistanský premiér Imrán Chán, ktorý je momentálne na svojej prvej oficiálnej návšteve Washingtonu, informovala v utorok tlačová agentúra AFP.



Pakistan až dosiaľ popieral, že mal akékoľvek vedomosti o bin Ládinovi až do 2. mája 2011, keď ho v jeho pakistanskom sídle v meste Abbottabad zabilo špeciálne americké komando. Tento incident predstavoval pre Pakistan celonárodný pocit zahanbenia a vážne naštrbil vzťahy medzi oboma krajinami.



Chán svoje tvrdenie prezentoval v rozhovore pre spravodajskú stanicu Fox News, keď sa ho spýtali, či jeho krajina prepustí väzneného lekára, ktorý prostredníctvom falošného očkovacieho programu pomohol Spojeným štátom vystopovať bin Ládina. "Ide o veľmi citlivú záležitosť, pretože Šákil Afridí je v Pakistane považovaný za špióna," vyhlásil Chán v rozhovore pre zmienené médium.



"My v Pakistane sme vždy cítili, že sme spojencom USA, a ak by sme mali informácie o Usámovi bin Ládinovi, dokázali by sme ho odstrániť sami," zdôraznil pakistanský premiér. "ISI poskytla americkej CIA informácie, ktoré viedli k lokalizovaniu Usámu bin Ládina," povedal Chán.



Hoci Pakistan oficiálne odmieta, že vedel o bin Ládinovom pobyte na svojom území, bývalý šéf pakistanskej špionáže Asad Durrání v roku 2015 pre spravodajskú stanicu al-Džazíra povedal, že ISI zrejme vedela, kde sa bin Ládin skrýva, a chcela ho použiť ako "výmenný artikel" pri medzinárodných vyjednávaniach.



Osnovateľ teroristických útokov na Spojené štáty z 11. septembra 2001 bol vystopovaný po desaťročnom úsilí v Abbottabade, kde má sídlo pakistanská vojenská akadémia. Táto skutočnosť vyvolala špekulácie, či úrady nespolupracovali s danou teroristickou sieťou.



Uniknutá správa pakistanskej vlády v roku 2013 odhalila, že bin Ládin prišiel do Pakistanu na jar 2002 - po invázii medzinárodných síl pod velením Spojených štátov do Afganistanu v roku 2001 - a v Abbottabade sa usadil v auguste 2005.