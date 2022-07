Charita princa Charlesa prijala milión libier od rodiny U. bin Ládina

Londýn 31. júla (TASR) - Charitatívny fond britského princa Charlesa prijal dar vo výške milióna libier (1,21 milióna eur) od rodiny vodcu teroristickej siete al-Káida Usámu bin Ládina, strojcu útokov v USA z 11. septembra 2001. Informoval o tom nedeľník The Sunday Times s odvolaním sa na svoje zdroje. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Niekoľko poradcov kráľovskej rodiny údajne podľa novín 73-ročného následníka britského trónu varovali, aby neprijal dar od patriarchu bohatej saudskoarabskej rodiny Bakra bin Ládina a jeho brata Šafíka, nevlastných bratov Usámu.



Noviny tvrdia, že Charles súhlasil s darom pre organizáciu the Prince of Wales Charitable Fund (PWCF), keď sa v roku 2013 stretol s Bakrom (76) vo svojej londýnskej rezidencii Clarence House, a to napriek námietkam poradcov a jeho kancelárie.



Ich stretnutie sa odohralo dva roky po tom, ako Usámu bin Ládina zabili v Pakistane špeciálne jednotky americkej armády, všíma si spravodajská stanica Sky News.



Predseda PWCF Ian Cheshire uviedol, že s peňažným darom v tom čase súhlasilo päť správcov trustu.



Britská polícia vo februári začala vyšetrovanie ľudí z ďalšej Charlesovej charitatívnej nadácie, The Prince's Foundation, pre údajnú pomoc saudskoarabskému podnikateľovi. Rozhodnutie začať vyšetrovanie prijala na základe vyhodnotenia správ zo septembra 2021.



Média vtedy informovali, že bývalý riaditeľ Charlesovej charitatívnej organizácie Michael Fawcett údajne vybavoval pre istého saudskoarabského podnikateľa britské občianstvo a čestný titul výmenou za to, že milionár prispeje obrovskými sumami peňazí na projekty princovej nadácie.



Fawcett zo svojej funkcie odstúpil minulý rok po vnútornom vyšetrovaní obvinení z pomoci tomuto saudskoarabskému občanovi. Tento podnikateľ, Mahfúz Maraj Mubárak bin Mahfúz, podľa AFP akékoľvek previnenia odmieta.



Začiatkom tohto roka The Sunday Times informovali, že princ Charles prijal kufrík plný hotovosti ako dar na charitu od bývalého premiéra Kataru šajcha Hamada bin Džássima as-Sáního.