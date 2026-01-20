< sekcia Zahraničie
Charitatívna zbierka zabudnutých kún v Chorvátsku vyniesla 500.000 eur
Autor TASR
Záhreb 20. januára (TASR) - Chorvátska Charita formálne ukončila humanitárnu zbierku na pomoc sociálne zraniteľným, počas ktorej do konca roka 2025 zbierala zostávajúce kuny. Podľa oznámenia sa v prepočte vyzbieralo necelých 500.000 eur, píše TASR podľa agentúry Hina.
V charitatívnom projekte „Zachráňte kunu pred zabudnutím, darujte ju za 1000 radostí“ sa zberali chorvátske bankovky a mince, ktoré 1. januára 2023 nahradili eurá a centy. Ich celková nominálny hodnota bola približne 3,7 milióna kún. Charita ich postupne odovzdala Chorvátskej národnej banke, ktorá po spracovaní zverejní presnú sumu v eurách.
„Mince, ktoré strácali svoju peňažnú hodnotu, sa vďaka dobrej vôli mnohých premenili na znak blízkosti a solidarity s tými, ktorí žijú v núdzi, a na jasnú pripomienku, že spoločne môžeme vybudovať spravodlivejšiu a súcitnejšiu spoločnosť,“ uviedla chorvátska Charita vo vyhlásení.
