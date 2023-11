Charitatívne organizácie založené princom Charlesom menia názvy

Londýn 10. novembra (TASR) - Charitatívne organizácie, ktoré založil kráľ Karol III. ešte ako princ z Walesu, menia svoj názov po jeho nástupe na trón. TASR o tom informuje na základe piatkového oznámenia Buckinghamského paláca.



Princov fond (The Prince’s Trust), ktorý založil v roku 1976, zmení názov na Kráľov fond (King’s Trust). Mladým ľuďom v Spojenom kráľovstve i v zahraničí pomáha poskytovaním práce či vzdelania. Názvy zmenia aj zahraničné organizácie v rámci tohto fondu.



Charitatívny fond princa Charlesa (The Prince of Wales’s Charitable Fund) bude Charitatívny fond kráľa Karola III. (King Charles III. Charitable Fund). Od roku 1979 udeľuje granty pre iniciatívy, ktoré pomáhajú ľuďom a komunitám meniť svet okolo seba. Ide najmä o životné prostredie, sociálnu inklúziu, zdravotníctvo či vzdelávanie.



Princova nadácia (Prince’s Foundation) z roku 1986 bude Kráľova nadácia (King’s Foundation). Jej cieľom je vytváranie udržateľných komunít na základe praktických vedomosti z minulosti.



Princ Charles sa stal britským panovníkom ako kráľ Karol III. automaticky po smrti svojej matky Alžbety II. vlani 8. septembra. Kráľovná britskej monarchii vládla od februára 1952.



Karol sa ako jej najstarší syn narodil 14. novembra 1948 v Buckinghamskom paláci v Londýne. Titul princ z Walesu mu matka oficiálne udelila 1. júla 1969 počas slávnosti na hrade Caernarfon na severe Walesu.