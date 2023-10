Charkov vybuduje prvú podzemnú školu v krajine, aby ochránilo žiakov

Charkov 3. októbra (TASR) - Východoukrajinské mesto Charkov vybuduje úplne prvú podzemnú školu v krajine, aby ochránilo žiakov pred bombovými a raketovými útokmi Ruska, oznámil starosta mesta Ihor Terechov. Správu priniesol v utorok portál britského denníka The Guardian.



"Takýto úkryt umožní tisícom charkovských detí pokračovať v prezenčnom vzdelávaní dokonca aj počas raketových hrozieb," napísal Terechov v aplikácii Telegram. Zatiaľ nie je jasné, aká veľká bude táto škola a ani kedy ju otvoria.



Vyučovanie na mnohých školách na Ukrajine v blízkosti frontu dlhodobo prebieha online. Charkov pre tento školský rok vytvoril približne 60 samostatných tried na staniciach metra a vytvoril tak priestor na výučbu pre vyše 1000 detí.



Druhé najväčšie mesto Ukrajiny malo pred ruskou inváziou vyše 1,4 milióna obyvateľov. Niektoré jeho štvrte sa nachádzajú necelých 35 kilometrov od hraníc s Ruskom a Charkov je takmer denne terčom ruských raketových útokov, ktoré môžu zasiahnuť budovy skôr, než sa ich obyvatelia dostanú do krytov.