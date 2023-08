Charkov zriadil školské triedy v priestoroch metra

Charkov 30. augusta (TASR) - Ukrajinské mesto Charkov zriadilo pred septembrovým začiatkom školského roka 60 tried v metre, oznámil starosta Ihor Terechov vo vyhlásení. Správu priniesol portál americkej televízie CNN.



Charkov leží približne 32 kilometrov od hranice s Ruskom a od prvých mesiacov vojny čelil útokom ruských vojsk. Aj väčšinu tohto leta bol často bombardovaný.



Do podzemných tried sa zmestí okolo 1000 žiakov, pričom sa plánujú aj ďalšie takéto triedy, ktoré umožnia bezpečné prezenčné vyučovanie niekoľko dní do týždňa, spresnil starosta Terechov.



Podzemie metra bolo hlavným úkrytom obyvateľov počas intenzívneho ruského bombardovania v prvých mesiacoch vojny, ktorú Moskva rozpútala na Ukrajine 24. februára 2022.



Ukrajina nariadila tento mesiac v Charkovskej oblasti povinné evakuácie, lebo podľa miestneho ukrajinského predstaviteľa Rusko značne posilnilo svoje jednotky v blízkosti oblasti a zmenilo ju na "epicentrum" bojov.



Rusko vyhlásilo, že v posledných týždňoch dobylo niekoľko ukrajinských pozícií neďaleko mesta Charkov a že jeho konečným cieľom je mesto obsadiť.