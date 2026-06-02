Utorok 2. jún 2026
Charkovský gubernátor nariadil povinnú evakuáciu siedmich obcí

Na snímke muž kráča so psom okolo predajne automobilov, ktorú zasiahol letecký útok ruskej armády. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Kyjev 2. júna (TASR) - Gubernátor ukrajinskej Charkovskej oblasti Oleh Syniehubov v utorok nariadil povinnú evakuáciu civilistov zo siedmich obcí, kde v uplynulom čase došlo k zintenzívneniu ruských útokov. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu a systematické útoky nepriateľa rozširujeme zónu povinnej evakuácie smerom na mesto Zoločiv,“ uviedol Syniehubov, podľa ktorého sa opatrenie týka 7000 ľudí.

Celkovo bude povinne evakuovaných sedem miest a dedín pri severovýchodnej hranici s Ruskom. Moskva sa tam už niekoľko mesiacov snaží o vytvorenie nárazníkovej zóny v menej aktívnej časti frontu.

AFP pripomína, že Ukrajina pravidelne oznamuje evakuácie civilistov žijúcich v blízkosti frontovej línie. Svedčí to o pozvoľnom postupe ruských síl, ktorý sa však v uplynulých mesiacoch v niektorých oblastiach spomaľuje a prípadne aj zastavuje. Podľa analýzy AFP Ukrajina v máji už druhý mesiac po sebe získala kontrolu nad väčším územím než stratila.
