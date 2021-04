Charles Michel navštívil Líbyu a dočasnej vláde ponúkol pomoc EÚ

Tripolis 4. apríla (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel počas svojej návštevy líbyjskej metropoly Tripolis vyjadril podporu novej vláde a ponúkol tejto vojnou zmietanej krajine pomoc Európskej únie. Informovala o tom agentúra AFP.



"S novou vládou budeme spolupracovať a podporovať ju," povedal Michel po stretnutí s dezignovaným premiérom Abdalom Hamídom Dubajbom. Jeho dočasná vláda, ktorej líbyjský parlament vyslovil v marci dôveru, vzišla z mierového procesu pod patronátom OSN, pripomína AFP.



"Európska únia aktívne podporuje proces národného zmierenia," uviedol Michel a dodal, že "hospodárska obnova, voľby, boj proti nelegálnej migrácii ... toto sú oblasti, v ktorých môže byť EÚ nápomocná".



Mnoho migrantov smerujúcich do Európy prechádza práve cez Líbyu, pripomína AFP. Podľa Michela je otázka migrácie jednou z "hlavných tém" diplomatických vzťahov Líbye a EÚ.



Michel ďalej uviedol, že sa do Tripolisu v najbližších týždňoch vráti veľvyslanec EÚ a Líbya od eurobloku dostane 50.000 dávok vakcín proti chorobe COVID-19. Do krajiny ešte predtým v nedeľu dorazilo 100.000 dávok ruskej očkovacej látky Sputnik V, všíma si AFP.



Francúzsko v Líbyi opäť otvorilo svoje veľvyslanectvo koncom marca. Budúci týždeň sa k nemu pridá aj Grécko, keď v tejto súvislosti navštívi Tripolis premiér Kyriakos Mitsotakis. Veľvyslanectvo Grécka v Tripolise je zatvorené od júla 2014, keď fregata gréckeho námorníctva pomohla z Líbye evakuovať takmer 200 Grékov a ďalších cudzincov.



Dočasná vláda nahradila medzinárodne uznávanú vládu národnej zhody (GNA) sídliacu s Tripolise a paralelne s ňou pôsobiaci vládny kabinet, ktorého baštou bol región Kyrenaika (v arabčine Barka) na východe Líbye. Ide o kľúčový región, ktorý prakticky ovládali vojenské jednotky veliteľa Chalífu Haftara. Exekutíva pôsobiaca na líbyjskom východe nebola medzinárodne uznaná.



V Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré vzdušnými útokmi podporilo aj NATO a viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti.