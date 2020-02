Charles Michel rokuje s lídrami EÚ o dlhodobom rozpočte

Brusel 4. februára (TASR) - Nájsť čo najviac zhodných čŕt pre podobu sedemročného rozpočtu Európskej únie, na obdobie rokov 2021-2027 - to je hlavnou úlohou predsedu Európskej rady Charlesa Michela, ktorý sa v priebehu tohto týždňa stretne s 18-timi s 27-mich lídrov členských krajín eurobloku. V utorok to bude aj so slovenským premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD).



V pozývacom liste na mimoriadny rozpočtový summit stanovený na 20. februára, Michel šéfov vlád a štátov upozornil, že nastal čas, aby "sme dospeli k dohode".



Pre predsedu Európskej rady je to v poradí už tretie pracovné kolo rokovaní na tému viacročného finančného rámca. Prvú sériu debát viedol v jednotlivých členských krajinách; druhé kolo prebehlo pred dvoma týždňami v Bruseli vo forme bilaterálnych diskusií s diplomatmi členských štátov; a do tretice sú to rovnako bilaterálne rokovania s premiérmi a prezidentmi.



Až po zosumarizovaní výsledkov rokovaní s premiérmi a prezidentmi Michel predstaví negociačný rámec, ktorý bude základom pre rokovania lídrov na februárovom summite.



V pondelok Michel ako prvého prijal maďarského premiéra Viktora Orbána a po ňom predsedu lotyšskej vlády Krišjánisa Kariňša.



Orbán po pondelňajších stretnutiach v Bruseli (rokoval aj so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou) v správe pre médiá uviedol, že Maďarsko chce "spravodlivý rozpočet".



Upozornil, že súčasný princíp prerozdeľovania zdrojov je nespravodlivý, lebo obsahuje rôzne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, "ktoré by vzali peniaze chudobnejších krajín a dali ich tým bohatým". Maďarský premiér zároveň upozornil, že návrh dlhodobého rozpočtu, ktorý je v súčasnosti na stole, nemení priveľmi "zlé postupy" z posledných siedmich rokov.



Orbánov postoj naznačil názorové rozdiely medzi krajinami zo skupiny Priatelia kohézie, kde patrí aj Slovensko, a skupinou krajín, ktorú médiá označili ako Priatelia striedmosti, kam patria čistí prispievatelia do spoločného rozpočtu EÚ.



Charles Michel prijme v utorok premiérov Lotyšska, Slovenska, Belgicka a Talianska - Jüriho Ratasa, Petra Pellegriniho, Sophie Wilmesovú a Giuseppeho Conteho. V stredu má na programe rozpočtové rokovania s lídrami Švédska, Portugalska, Španielska, Rakúska a Holandska, vo štvrtok rovnakú tému preberie s lídrami Bulharska, Dánska, Fínska, Česka a Poľska, v piatok to budú najvyšší zástupcovia Slovinska a Rumunska.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)