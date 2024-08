Charli xcx si na nový singel pozvala speváčku Billie Eilish

Bratislava 5. augusta (TASR) - Britská speváčka Charli xcx vydala dômyselne pomenovaný singel Guess featuring Billie Eilish. Úspešné letné ťaženie Charli teraz vyústilo do spoločnej skladby s najväčšou hviezdou súčasnej pop music, superhviezdou Billie Eilish. Pieseň sprevádza aj extravagantný videoklip oslavujúci nielen britskú 'rave culture' (značka elektronickej tanečnej hudby). TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Novinka zvukovo nadväzuje na jej nedávno vydaný album Brat, ktorý boduje medzi fanúšikmi aj kritikmi. Často je tak označovaný ako najlepší popový album tohto roku. Dokonca sa predral až do vrcholnej politiky USA, keď Charli vyjadrila podporu Kamale Harris tým, že na sociálnej sieti X napísala Kamala IS brat. Byť 'brat' podľa nej znamená byť 'tou babou, ktorá je trochu chaotická, rada sa baví a sem tam hovorí hlúposti'. Kamala a jej tím prijali ono heslo za slogan svojej prezidentskej kampane.