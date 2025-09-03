< sekcia Zahraničie
Charlie Sheen, sukničkár z Dva a pol chlapa, má 60 rokov
New York/Bratislava 3. septembra (TASR) - V detstve sa kamarátil s bratmi Chrisom a Seanom Pennovcami, s ktorými nakrúcal krátke filmy. V mladosti bol nadaný športovec. Neskôr žiaril v mnohých úspešných filmoch a seriáloch a zdalo by sa, že na čo Charlie Sheen siahol, to sa mu podarilo. Lenže jeho kariéru sprevádzali aj problémy s alkoholom, drogami a zákonom. Hollywoodsky bohém, syn slávneho herca Martina Sheena, bude mať v stredu 3. septembra 60 rokov.
Miliónom televíznych divákov je jeho tvár známa najmä z mimoriadne úspešného sitkomu Dva a pol chlapa, v ktorom akoby symbolicky stvárnil hlavnú postavu pôžitkárskeho sukničkára Charlieho Harpera. Výrazné výkony však podal aj v úspešných celovečerných filmoch, najmä oscarových režiséra Olivera Stonea (Čata, Wall Street).
Charlie Sheen, rodným menom Carlos Irwin Estévez, sa narodil 3. septembra 1965 v New Yorku. Od útleho detstva niesol bremeno potomka známeho otca, úspešne sa mu však podarilo vystúpiť z jeho tieňa. V mladosti nebol dobrý študent a pre nepravidelnú dochádzku a zlé známky ho pár týždňov pred maturitou zo školy vylúčili. Medzitým však v sebe objavil herecké vlohy a rozhodol sa vydať v otcových šľapajach.
V roku 1970 sa rodina presťahovala z New Yorku do Malibu v Kalifornii. Sheen debutoval na plátne vo veku osem rokov vo filme Zapadákov (1973), no v titulkoch nebol spomenutý. O rok neskôr nasledovala ďalšia malá úloha v televíznom filme Poprava vojaka Slovika (1974), ale ani tu ho producenti nespomenuli. V oboch projektoch hral aj jeho otec.
Charlieho skutočná filmová kariéra sa začala v roku 1979, keď si zahral s otcom v kultovom filme Apokalypsa, v korom režisér Francis Ford Coppola do hlavnej úlohy práve staršieho Sheena. Až do roku 1986 bral mladý Charlie úlohy v rôznych menších projektoch, kde sa stretol s viacerými významnými hercami.
V roku 1986 predviedol bravúrny výkon v realistickej vojnovej dráme Čata režiséra Olivera Stonea, ktorá sa odohráva počas vojny vo Vietname. Vo filme ovenčenom štyrmi Oscarmi si zahral mladíka Chrisa Taylora prežívajúceho rok v drsných podmienkach vojny. Svoje miesto na hereckom výslní si upevnil nasledujúcou snímkou Wall Street. V dráme opäť pod režisérskou taktovkou Stonea zo zákulisia americkej burzy mu sekundovali Michael Douglas a jeho otec Martin Sheen.
S bratom Emiliom Estévezom si zase zahral v akčnom westerne Mladé pušky (1988). V roku 1992 ho Clint Eastwood obsadil spolu so sebou samým do hlavných úloh Zelenáča. Veľký komerčný úspech dosiahli paródie Horúce strely a Horúce strely 2 so Sheenom v hlavnej úlohe. Objavil sa aj v historickom dobrodružnom filme Traja mušketieri (1993), ako a v troch častiach kolekcie Scary Movie (2003, 2006 a 2013).
V roku 2002 Charlie Sheen získal Zlatý glóbus v kategórii najlepší mužský herecký výkon v seriáli (komédia/muzikál) za účinkovanie v sitkome Všetci starostovi muži (2000-2002). Osem sezón hral v mimoriadne populárnom sitkome Dva a pol chlapa "zlého" chlapca, autora reklamných džinglov, ktorý sa odmieta usadiť. Charlie Harper má dom na pobreží, jaguára v garáži a priťahuje pozornosť krásnych žien, ktoré sa nepotrebujú pýtať na jeho city. Jeho ľahkovážny, sukničkársky a neformálny životný štýl narúšajú rôzne situácie a udalosti, keď sa k nemu nasťahuje jeho brat Alan (Jon Cryer) so svojím synom Jakeom (Angus T. Jones). Spolu konfrontujú rôzne životné princípy a ich zase konfrontuje niekoľko zásadných žien na čele s matkou.
Postavu seriálového Charlieho diváci milovali a vďaka vtipným výrokom sa stala kultovou. V roku 2011 však nastal najväčší zlom v kariére reálneho Charlieho. Zo seriálu ho vyhodili pre drogovú závislosť a pre verejné urážky tvorcu tohto sitkomu Chucka Lorreho. Nahradil ho Ashton Kutcher.
V roku 2012 sa Sheen vrátil na televízne obrazovky v seriáli Kurz sebaovládania (2012-2014), ktorý však ukončili pri jubilejnej 100. epizóde. Sheen sa osobnostne zrútil. Objavil sa v menších rolách, ktoré však nezožali žiadny veľký úspech. V tomto období sa vo veľkom utápal v alkohole, ako aj v drogovom a sexuálnom opojení.
Sheen získal v roku 1994 svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. O štyri roky neskôr utrpel mozgovú príhodu po predávkovaní sa kokaínom. Hospitalizovali ho a po niekoľkých dňoch previezli na rehabilitačnú kliniku.
V roku 2015 sa pred kamerami priznal, že je HIV-pozitívny. Jeho priznanie okamžite viedlo na Googli k výraznému nárastu vyhľadávaní výrazov ako HIV, kondóm, príznaky a testovanie, ako aj k zvýšeniu predaja testovacích súprav na HIV v USA.
Piť prestal v roku 2017 a ešte predtým skoncoval s drogami. Pred niekoľkými rokmi sa Lorre a Sheen uzmierili. Sheen sa objavil v troch častiach jeho komediálneho TV seriálu Bookie (2023-2024), kde v hlavnej úlohe účinkoval Sebastian Maniscalco.
Spoločnosť Netflix Sheenovi k 60. narodeninám venovala darček v podobe dvojdielneho dokumentu pod režisérskou taktovkou Andrewa Renziho. Bývalá herecká superstar bude v dokumente Alias Charlie Sheen spomínať s patričným humorom na svoju turbulentnú kariéru. V dokumente vystúpia aj Chuck Lorre, hereckí kolegovia Jon Cryer, Sean Penn a Chris Tucker či jeho brat Ramón Estévez.
Charlie Sheen je otec piatich detí, ktoré má s tromi ženami. Jeho manželstvá s modelkou Donnou Peeleovou, herečkou Denise Richardsovou a investorkou Brooke Muellerovou sa skončili rozvodom. Hercami sú i jeho starší bratia Emilio a Ramón, mladšia sestra Renée, ako aj strýko z otcovej strany Joe Estévez i matka Janet Sheenová.
