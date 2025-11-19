< sekcia Zahraničie
Charrází: Irán je ochotný obnoviť rokovania s USA
Americký prezident Donald Trump v októbri povedal, že Spojené štáty sú pripravené uzavrieť dohodu s Teheránom, pokiaľ je aj ten na to pripravený.
Autor TASR
Teherán/Washington 19. novembra (TASR) - Irán je ochotný obnoviť jadrové rokovania so Spojenými štátmi za predpokladu, že by boli vedené s úctou. Zároveň však trvá na tom, že nezmení svoj postoj, ktorý zastával už pred júnovými útokmi Izraela a USA. V rozhovore pre stanicu CNN to povedal Kamál Charrází, zahraničnopolitický poradca iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, informuje TASR.
Washington a Teherán viedli tento rok päť kôl rokovaní o iránskom jadrovom programe. Rozhovory stroskotali, keď sa USA v júni jednorazovým bombardovaním iránskych jadrových zariadení zapojili do 12-dňovej vojny medzi Izraelom a Iránom. Cieľom rokovaní mala byť nová dohoda, ktorá by obmedzila iránske jadrové aktivity výmenou za zmiernenie sankcií.
Americký prezident Donald Trump v októbri povedal, že Spojené štáty sú pripravené uzavrieť dohodu s Teheránom, pokiaľ je aj ten na to pripravený. „Podávame (Iránu) ruku priateľstva a spolupráce,“ uviedol vtedy šéf Bieleho domu.
„Musia urobiť prvý krok, aby ukázali, že sú pripravení spolupracovať s nami za podmienok, ktoré stanovíme... Musí to byť na základe rovnosti a vzájomného rešpektu,“ povedal iránsky politik o USA. Podotkol tiež, že program rozhovorov by musel byť pripravený vopred, aby sa zaistila ich jasnosť a priebeh.
Charrází podľa CNN naznačil, že podmienky Iránu pre zmierenie s USA sa od útokov na jeho jadrové zariadenia nezmenili. Poznamenal, že Teherán bude pokračovať v obohacovaní uránu, pretože ho potrebuje pre svoje elektrárne a na lekárske účely, a s Washingtonom nebude rokovať ani o svojom programe balistických rakiet.
„So Spojenými štátmi budeme diskutovať iba o jadrovej otázke,“ povedal Charrází s tým, že predmetom prípadných rozhovorov bude iba to, na aký stupeň bude Irán obohacovať urán - nie otázka, či ho vôbec bude obohacovať. Západné krajiny a Izraela vinia Irán, že využíva svoj jadrový program ako zásterku pre snahu vyvinúť jadrové zbrane. Teherán tieto tvrdenia odmieta a trvá na tom, že jeho jadrový program slúži iba na civilné účely.
„Ak by došlo k skutočným rokovaniam medzi Iránom a Spojenými štátmi, existujú spôsoby a prostriedky, ako zabezpečiť, aby Irán mohol pokračovať v obohacovaní uránu, a zároveň uistiť ostatných, že sa nebude usilovať o získanie jadrových zbraní,“ povedal pre americkú stanicu tento bývalý iránsky minister zahraničných vecí, považovaný za reformistického politika. Trump sa však podľa neho neprikláňa k diplomacii, ale uprednostňuje použitie sily na dosiahnutie svojich cieľov.
Americkému prezidentovi Charrází odkázal, aby začal k Iránu pristupovať pozitívne. Ak to spraví, môže vraj očakávať recipročné zaobchádzanie. „Ale na to sa musia (USA) zdržať akéhokoľvek násilia voči Iránu. Skúsili to a teraz chápu, že to nie je prijateľné a že to nefunguje,“ uviedol.
