Charrází: Irán zvýši dosah svojich rakiet

Teherán 2. novembra (TASR) – Teherán pravdepodobne zvýši dolet svojich balistických striel a mohol by tiež prehodnotiť svoju jadrovú doktrínu, uviedol v piatok poradca iránskeho najvyššieho vodcu Kamál Charrází. Vyjadrenie prišlo v čase rastúceho napätia medzi Iránom a Izraelom a ich odvetných vzdušných útokov, informovala agentúra Reuters, na ktorú sa odvoláva TASR.



Charrází dostal v libanonskej proiránskej televízii al-Majádín otázku, či je Irán po nedávnych útokoch pripravený na rozšírenie konfliktu. Podľa jeho slov je pravdepodobné, že zvýši dosah svojich balistických rakiet nad vlastný limit 2000 kilometrov.



Poradca dodal, že hoci má Irán technické možnosti na výrobu jadrových zbraní, znemožňuje mu to v súčasnosti náboženský výnos známy ako fatva, v ktorom najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí pred dvoma desaťročiami vývoj nukleárnej výzbroje zakázal.



Islamská republika dlhodobo popiera, že by sa snažila vyvinúť jadrové zbrane, a trvá na tom, že jej atómový program má výlučne mierové účely.



Iní iránski predstavitelia uvádzajú, že Teherán nepotrebuje zvýšiť dosah svojich balistických striel nad 2000 kilometrov, pretože už môžu zasiahnuť americké sily umiestnené v regióne.



Charrází uviedol, že Irán bude na vzdušné útoky Izraela z minulého týždňa, ktoré prišli po iránskom raketovom útoku z 1. októbra, reagovať v čase a spôsobom, ktorý si sám zvolí.