Chášukdžího snúbenica žiada potrestanie saudskorabského princa

Istanbul 1. marca (TASR) - Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán by mal byť "bezodkladne potrestaný" za vraždu novinára Džamála Chášukdžího. Vyhlásila to v pondelok Chášukdžího snúbenica Hatice Cengizová, píše agentúra AFP.



Cengizovej vyhlásenie prišlo po tom, ako Spojené štáty v piatok zverejnili správu amerických tajných služieb, podľa ktorej brutálnu vraždu saudskoarabského novinára Chášukdžího schválil práve tamojší korunný princ.



"Je nevyhnutné, aby korunný princ, ktorý nariadil brutálnu vraždu bezúhonnej a nevinnej osoby, bol bezodkladne potrestaný," napísala Cengizová vo vyhlásení zverejnenom na svojom twitterovom účte.



Podľa nej je to nevyhnutné nielen pre spravodlivé riešenie samotného prípadu Džamála Chášukdžího, ale aj preto, aby sa zabránilo opakovaniu podobných zločinov v budúcnosti.



Dodala, že po zverejnení správy amerických tajných služieb už pre saudskoarabského "korunného princa neexistuje politická legitimita".



Saudská Arábia však správu, podľa ktorej vraždu novinára schválil princ, už krátko po jej zverejnení rázne odmietla. Podľa nej "obsahovala nepresné informácie a závery".



Chášukdžího zavraždilo 2. októbra 2018 na saudskoarabskom konzuláte v tureckom Istanbule špeciálne komando z Rijádu.



Novinár v ten deň vošiel do priestorov konzulátu, aby si vyzdvihol dokumenty potrebné na sobáš. Vonku ho čakala snúbenica. Z konzulátu však nikdy nevyšiel a neskôr vyšlo najavo, že tam bol zavraždený a jeho telo bolo rozštvrtené. Telesné pozostatky zavraždeného sa dodnes nenašli.



Chášukdží bol pôvodne blízky saudskoarabskému kráľovskému dvoru, no potom sa stal kritikom tamojšieho režimu. Žil v dobrovoľnom exile v Spojených štátoch a písal pre denník The Washington Post, pričom často kritizoval režim saudskoarabskej monarchie.