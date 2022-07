Chášukdžího snúbenicu hnevá, že Macron prijme saudskoarabského princa

Istanbul 28. júla (TASR) - Turecká snúbenica zavraždeného saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího je rozhorčená rozhodnutím francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona stretnúť sa v Paríži so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP.



"Som pohoršená a nahnevaná, že Emmanuel Macron prijme so všetkými poctami kata môjho snúbenca Džamála Chášukdžího," povedala pre AFP Hatice Cengizová.



Macronove rozhovory v Paríži s faktickým vládcom kráľovstva bohatého na ropu - všeobecne známym pod skratkou MBS - sa budú konať vo štvrtok večer v čase, keď západné mocnosti hľadajú nové zdroje energií, aby mohli byť po invázii na Ukrajinu menej závislé od Ruska.



Novinára Chášukdžího žijúceho v exile v USA zavraždili a rozštvrtili po tom, čo vošiel do budovy saudskoarabského konzulátu v tureckom meste Istanbul, kam chcel priniesť doklady, ktoré mu mali umožniť oženiť sa v októbri 2018 s Cengizovou.



Vyšetrovanie OSN označilo Chášukdžího smrť za "mimosúdne zabitie, za ktoré je zodpovedná Saudská Arábia".



Saudskoarabský korunný princ poprel, že nariadil vraždu Chášukdžího.



"Všetky doteraz vykonané medzinárodné vyšetrovania... uznávajú zodpovednosť MBS za túto vraždu," povedala Cengizová.



"Prudký nárast cien energií spôsobený vojnou na Ukrajine nemôže ospravedlniť to, že - v mene údajnej reálpolitiky - dáme rozhrešenie osobe zodpovednej za saudskoarabskú politiku voči jej politickým odporcom," vyhlásila Cengizová.