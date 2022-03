Chathamské ostrovy majú svoje prvé prípady covidu

Wellington 7. marca (TASR) - Chathamské ostrovy, jedno z najodľahlejších obývaných miest na svete, zaznamenali svoje prvé prípady koronavírusového ochorenia COVID-19. Stalo sa tak vyše dva roky po tom, ako sa covid objavil v Číne.



Chathamské ostrovy, ktoré sú súčasťou Nového Zélandu, ležia 800 kilometrov východne od jeho hlavnej pevniny a žije na nich zhruba 600 stálych obyvateľov.



Tamojší zdravotnícky úrad potvrdil, že dve osoby mali počas uplynulého víkendu pozitívne výsledky testov na koronavírus a boli umiestnené do izolácie.



Ulice najväčšieho prístavu a osídlenia tohto súostrovia, Waitangi, boli v pondelok tiché a vonku sa pohybovalo iba zopár ľudí, uviedla starostka Chathamských ostrovov Monique Croonová, ktorú citoval denník The Guardian.



Starostka neposkytla ďalšie detaily o daných prípadoch; iba to, že jedna z pozitívnych osôb bola mimo súostrovia.



Nový Zéland zaznamenáva rýchly nárast covidových prípadov odvtedy, ako do krajiny dorazil variant omikron. Wellington hlásil v pondelok 17.522 prípadov infekcie, v nemocniciach sa momentálne nachádza 696 pacientov.



Chathamské ostrovy podobne ako iné ostrovné územia a štáty, ktoré sa pandémii dosiaľ vyhli - vrátane Nauru, Pitcairnových ostrovov a Tokelau -, ťažili zo svojej oceánskej hranice.



Súostrovie ako súčasť Nového Zélandu však na rozdiel od zmienených teritórií nemá prísne hraničné kontroly a jeho obyvatelia - rovnako ako rezidenti hlavnej pevniny Nového Zélandu - sa môžu slobodne vzďaľovať a následne vracať domov.