Chauvin, usvedčený z vraždy Floyda, požiadal o nový súdny proces

Washington 5. mája (TASR) - Bývalý americký policajt Derek Chauvin, ktorého v apríli uznali za vinného z vlaňajšej vraždy Afroameričana Georgea Floyda, požiadal v utorok o nový súdny proces. Odvolával sa pritom na pochybenia zo strany poroty i prokuratúry, ku ktorým podľa neho došlo pri procese v Minneapolise v americkom štáte Minnesote. Informovala o tom agentúra AFP.



Chauvina (45) uznala 20. apríla súdna porota v Minneapolise za vinného z vraždy druhého aj tretieho stupňa a tiež zabitia Georgea Floyda. Za vinného ho dvanásťčlenná porota uznala vo všetkých bodoch obžaloby. Za vraždu druhého stupňa mu hrozí 40-ročné za vraždu tretieho stupňa 25-ročné a za zabitie desaťročné väzenie, pričom verdikt s výškou jeho trestu má súd oznámiť 16. júna.



Chauvinov obhajca Eric Nelson teraz tvrdí, že jeho klient nemal spravodlivý proces, a to jednak pre publicitu, ktorú si prípad vyslúžil, ako aj pre pochybenia súdu, prokuratúry i "rasový tlak", akému bola podľa jeho slov vystavená súdna porota. Rozsudok, ktorý v procese padol, bol podľa Nelsona v rozpore so zákonom.



Žiadosť o nový proces podal Nelson v mene svojho klienta po tom, ako sa objavili pochybnosti o nestrannosti jedného z porotcov, ktorý bol odfotografovaný na zhromaždení proti rasizmu, uvádza AFP.



Porotca, 31-ročný Afroamaeričan Brandon Mitchell, mal na fotografii z akcie tričko s nápisom "Dajte preč kolená z našich krkov" a tiež písmenami BLM, skratke hnutia Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží). AFP dodáva, že Mitchell je jedným z dvoch porotcov, ktorí po procese s Chauvin zverejnili svoju totožnosť.



Právnici z oboch tímov - obhajoby aj obžaloby - mali pri výbere porotcov pomerne neľahkú úlohu. Zvoliť museli takých, ktorí ešte na medializovaný prípad Floyda nemali jasne vyhranený názor a boli nestranní. Potenciálnym poradcom dávali pri výbere dotazník, kde sa ich okrem iného pýtali, či sa zúčastnili niektorom z protestov proti policajnej brutalite, ktoré v USA vypukli po Floydovej smrti.



Mitchell v dotazníku uviedol, že sa na takom proteste nezúčastnil, a že bude nezaujatým. Na margo predmetnej nedávno medializovanej fotografie tento porotca denníku Star Tribune povedal, že išlo o snímku z akcie, ktorá sa konala v auguste 2020 na počesť Martina Luthera Kinga.



Podľa právnika Mikea Brandta je žiadosť o nový súdny proces v prípade usvedčenia obžalovaného v zásade rutinnou záležitosťou. Problémy, ktoré sú v takejto žiadosti zmienené, sú podľa jeho slov následne zmienené aj pri odvolaní. Brandt a ďalší právnici oboznámení s prípadom, na ktorých sa odvoláva agentúra AP, pritom považujú za nepravdepodobné, že by súd v kauze Chauvina zmenil rozhodnutie.



Afroameričan Floyd zomrel vlani 25. mája v Minneapolise po tom, ako mu policajt Chauvin kľačal pri zatýkaní na krku vyše deväť minút a ignoroval Floydove sťažnosti na to, že "nemôže dýchať". Tento čin vyvolal v celých Spojených štátoch masové protesty proti rasovej nespravodlivosti a policajnej brutalite.



Chauvina bezprostredne po Floydovej smrti prepustili z policajného zboru, rovnako ako aj ďalších troch policajtov, ktorí boli pri zatýkaní Floyda. Tí čelia obvineniam z napomáhania a podnecovaniu k vražde druhého stupňa a zo zabitia druhého stupňa. Proces s nimi sa má začať 23. augusta.